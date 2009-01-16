Meme kanseri tanısında yeni yöntem

‘40 yaşın altındakilere uygulanmasını istemiyoruz’

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünlü, yaptığı açıklamada, kanser hastalarının sayısının her geçen gün arttığını, kanserin tüm dünya ülkelerinde en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.Kanser türlerinde özellikle kadınlarda görülme sıklığı en fazla olan ve geç tanı konulduğunda ölümcül seyredebilen meme kanserinden korunma, tanı ve tedavi yöntemlerinde önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Ünlü, "Sintimamografi cihazı Türkiye'de bir ilk. Henüz başka bir merkezde bulunmuyor. Avrupa'da bu cihazı kullanan 3. merkez olduk" dedi.Cihazın, "özellikle meme kanserinde, diğer inceleme yöntemlerinde şüpheli bulguları olan hastalarda tanıya yardımcı olduğunu " ifade eden Ünlü, "Uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alıyor. Bu nedenle hastalar, herhangi bir ücret ödemek zorunda değiller" diye konuştu.Ünlü, cihazın özellikle meme kanseri gibi önemli bir sağlık sorununa özgü geliştirildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:"Mamografide gördüğümüz anatomik detayların hücresel aktivite yönünden değerlendirilmesi sağlanıyor. Yani, metabolik olarak aktif olan kanser dokularının ayırt edilmesini sağlıyor.Mamografide kimi zaman lezyonların kötü huylu olup olmadığı konusunda şüpheye düşebiliyoruz. Ama bu cihaz, yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğu için sağladığı ek bilgilerle bize daha doğru tanı koyma olanağı veriyor."Bu cihazın çekim süresinin mamografiye oranla biraz daha uzun sürebildiğini belirten Ünlü, "Mamografiye çok benziyor. Aynı o yöntemde olduğu gibi dedektörler arasına meme dokusu sıkıştırılarak çekim yapılıyor" dedi.Ünlü, "cihazda çekim için radyoaktif bir madde kullanıldığından, mamografide oldu gibi 40 yaşın altındaki doğurganlık çağındaki kadınlara çok gerekmedikçe uygulanmasını istemediklerini" ifade ederek, "40 yaşın altındaki kadınlarda kullanılmasını önermiyoruz. Bunun çok bilinen bir riski yok ama o döneme kadar ultrasonla hastaya radyasyon vermeksizin takip etmeyi uygun buluyoruz. Ama ultrasonda şüpheli bir durum halinde elbette yaşa bakılmaksızın söz konusu cihaz da mamografi de kullanılabilmektedir" diye konuştu.Sintimamografi uygulaması sonrasında herhangi bir yan etkisinin görülmediğini belirten Ünlü, "Üniversitemizde şu anda bir proje kapsamında kullanılıyor. Yaklaşık 50 hastada alınan ilk sonuçlardan memnunuz' dedi.