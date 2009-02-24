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Sağlık

Meme kanseri idrar tahliliyle görülebilecek

Meme kanseri hücrelerinin yayılmasında etkili olan yeni bir protein keşfedildi.

24 Şubat 2009 02:00

Meme kanseri hücrelerinin yayılmasında etkili olan yeni bir protein keşfedildi. Keşfedilen protein, saldırgan meme kanseri olan kadınların idrarlarında belirlendi. 

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Boston Çocuk Hastanesi'nden bilim insanlarının çalışmasında, protein ve proteini kontrol eden genin lipocalin 2 (Lcn2) olduğu belirtilerek, Lcn2'nin genellikle östrojen reseptörü negatif meme tümörleriyle ilgili genler arasında yer aldığı vurgulandı.

Çalışmada, östrojen negatif tümörlerinin genellikle tamoxifen kullanılan, tedavisi daha zor vakalar olduğuna işaret edildi.

Lcn2'nin tümörlerin meme kanallarına sızdığının bilindiği kaydedilen çalışmada, Lcn2'nin vücut sıvılarında belirlenebilme olasılığının ve hastalığın durumuyla bağlantısının olup olmayacağının değerlendirildiği belirtildi.

''Proceedings of the National Academy of Sciences''da yayımlanan çalışmada, sağlıklı kadınların ve metastatik meme kanserli kadınların idrar örneklerindeki Lcn2'nin düzeylerinin incelenmesi sonucu, kanserin yayıldığını bilinen kadınların idrar örneklerinde Lcn2 düzeyinin daha yüksek çıktığı vurgulandı.

Acısız bir yöntemle hastanın durumu hakkında bilgi alınmasının yolu bulunan çalışmada, ayrıca bu proteini etkileyecek ilaçların meme kanserinin tedavisine yararı olabileceğine işaret edildi.

(AA)

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