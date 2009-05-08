Meme kanseri erkeklerde de görülüyor

Orta Anadolu Meme Hastalıkları Derneği (OMEDER) Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yasin Özkütük, meme kanserinin sadece kadınlarda görülebilen bir kanser türü olarak algılandığını ancak erkeklerde de çok az oranda olsa da görülebildiğini söyledi.



Opr. Dr. Özkütük, yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen, ölüm oranında ise ikinci sırada olan bir kanser türü olduğunu belirtti.



Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsüne göre tüm dünyada kadınlarda kansere bağlı ölüm oranında akciğer kanseri ilk sıradayken Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet-Etkililik Projesi'nin verilerine göre, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde kadınlarda kanser türleri içinde meme kanserinden ölüm oranının ilk sırada yer aldığını ifade eden Özkütük, bu duruma neden olan en önemli faktörün erken tanı konusunda halkın yeterli bilinç ve farkındalık düzeyine sahip olmaması olduğunu bildirdi.



Erkeklerde de meme kanseri görülebiliyor



Opr. Dr. Özkütük, derneklerinin de meme kanseri hakkında halkın bilinç düzeyinin artırılması ve meme kanseriyle mücadele için yaklaşık 1,5 ay önce faaliyete başladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Meme kanseri tüm kanser türleri arasında yüzde 26 oranıyla kadınlar arasında en fazla görülen kanserdir. Ancak meme kanseri sadece kadınlarda değil erkekler arasında da görülebiliyor. Meme kanseri sadece kadınları ilgilendiren, erkeklerle hiç ilgisi olmayan bir kanser türü olarak algılanır. Ama erkeklerde de meme kanseri çok az oranda olsa da görülebilir. Ancak erkekleri ilgilendiren kısım bundan çok daha fazlasıdır. Her erkek bir kadından doğar, bir kadınla evlenir, kadın bir kardeşi ve çocuğu olabilir. Dolayısıyla meme kanseri erkekleri de kadınlar kadar ilgilendirmektedir. Bu bilinci topluma kazandırmak kanser erken tanısının konulmasında faydalı olabileceği gibi tedavi sırasında ve sonrasında kadınların erkeklerden destek alması ihtimalini kat kat artıracaktır."



Erkeklerde meme kanseri belirtilerinin çok belirgin olmadığını, bu nedenle 25 yaşından sonra erkeklerin de kadınlar gibi kendi kendilerine kontrol yapması gerektiğini, 35 yaşından sonra da belirli aralıklarla hekimlere kontrole gitmesi gerektiğini belirten Özkütük, hastalığın ilerleyen safhalarında meme başında kızarıklık, şişkinlik, meme başından kahverengi renkte, kırmızımsı bir akıntı gibi belirtiler görülebildiğini bildirdi.



Meme kanseri erkeklerde daha ölümcül



Opr. Dr. Özkütük, erkeklerde meme kanserinin kadınlara göre çok daha hızlı ilerlediğini ve daha ölümcül olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle Konya, Karaman ve Aksaray ile bağlı köy ve beldelerinde yaşayan halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapacaklarını bildirdi.



Bu sayede erken tanı oranının artırılmasını amaçladıklarını kaydeden Özkütük, "Yapacağımız çalışmalarla kansere bağlı ölüm oranlarında meme kanserini daha gerilere çekmeyi hedefliyoruz. Günümüz tıbbına uygun, meme kanseri ile özellikle ilgilenen gezici sağlık ekipleri kurmayı amaçlıyoruz. Hastalığa yakalananlara psikolojik destek vereceğiz, ilerleyen aşamalarda da rehabilitasyon ve tedavi destek çalışmaları yapacağız" diye konuştu.



(AA)

