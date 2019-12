Meme kanseri en çok batıda görülüyor

T24 - Türkiye'de her 4 kadından birinde görülen meme kanserini tetikleyen nedenlerden biri de yaşa tarzının batıya uyması.



- Türkiye’de geç evlenme ve doğurma, bebeğe kısa süreli süt verme ve kürtajın meme kanseri riskini artırdığı, meme kanserinin görülme yaşının giderek düştüğü, hastalığa yakalanan kadınların yüzde 20’sinin 40 yaşın altında olduğu bildirildi.



Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahit Özmen, Türkiye’de ve dünya genelinde meme kanseri sıklığının giderek arttığını söyledi.



Türkiye’de meme kanserine yönelik ilk çalışmanın 1992 yılında yapıldığını ifade eden Özmen, bu araştırmada, meme kanseri görülme sıklığının her 100 bin kadında 24 olarak belirlendiğini vurguladı.



Özmen, 2006 yılında Sağlık Bakanlığının yaptığı araştırmada ise bu oranın 100 binde 37’ye ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Bu rakam ABD’de 1990’lı yıllarda 100 binde 150 civarındaydı. Daha önce Türkiye’deki oran ABD’nin yaklaşık altıda biriydi, dörtte birine çıktı. Türkiye’de her yıl 30 bin yeni meme kanseri hastası olacağını tahmin ediyoruz. Meme kanseri kadınlarda ilk sırada geliyor. Her kanserli 4 kadından birinde meme kanseri görülüyor. Yani, kadınlardaki kanserlerin yüzde 25’i memede yerleşiyor."





"Yaşam tarzının batıya uyması kanseri tetikliyor"



Özmen, meme kanserine yol açan birden fazla etken olduğunu belirterek, Türkiye’de son yıllarda meme kanserinde artış görülmesinin en önemli nedeninin yaşam tarzının giderek batıya uyması olduğunu bildirdi.



Geç evlenme ve doğurma, erken adet görmeye başlama, bebeğe kısa süreli süt verme ve kürtaj gibi unsurların meme kanseri riskini artırdığını dile getiren Özmen, şunları anlattı:



"Bebeğe 12 aydan uzun süre süt vermek kanser riskini azaltıyor. Bunların yanı sıra vücut ağırlığı arttıkça meme kanseri riski artıyor. Kırmızı et, hayvansal yağlar, aşırı karbonhidrat tüketimi, hareketsizlik, bitkisel gıdaların tüketiminin azalması ve fast food tarzı beslenmenin artması, gıdalardaki hormonlar ve katkı maddeleri, meme kanseri riskini artıran önemli etkenler. Hiç doğum yapmamak yerine 1-2 doğum yapmak, meme kanseri riskini azaltıyor."



Meme kanserinin Türkiye’de en çok batı illerinde görüldüğünü ve doğuya gittikçe azaldığını vurgulayan Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, şunları kaydetti:



"Meme kanseri en çok İstanbul ve İzmir gibi kentlerde görülüyor. Bunları Antalya ve Ankara izliyor. Doğu bölgesine gittikçe vaka sayısı azalıyor. Meme kanseri görülen kadınların yüzde 20’sini 40 yaşın altındakiler oluşturuyor. Bu rakam, ABD ve Avrupa’da yüzde 5’te kalıyor. Meme kanserindeki artışın önlenmesi, kadınların kendilerine fazla dikkat etmesiyle gerçekleşebilir. Düzenli beslenme, mevsiminde yeşil salata tüketmeye ağırlık verilmeli" diye konuştu.