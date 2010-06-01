Meme kanseri aşısı yakında

T24 - ABD’li bilim insanları meme kanserini farelerde önleyebilen bir aşı geliştirdi. Şimdi araştırmalarını insanlar üzerinde yürütmeyi planlayan uzmanlar, aşının geniş çapta kullanılır olmasının birkaç yıl alabileceği konusunda da uyarıyor.



Aşı, bütün meme tümörlerinde bulunan bir proteini hedefliyor. Cleveland Kliniği Öğrenci Araştırma Enstitüsü’nden Vincent Tuohy, “Bu aşının bir gün erişkin kadınlardaki meme kanserini önleyeceğini düşünüyoruz. Eğer farelerde olduğu gibi insanlarda da işe yararsa bu inanılmaz bir şey olacak. O zaman meme kanserini ortadan kaldırabiliriz” diyor.



Çalışmada genetik olarak kansere eğilimli farelerin yarısı ‘laktalbümin’ içeren, diğer yarısıysa antijen içermeyen bir aşıyla aşılandı. Laktalbümin içeren aşıyla aşılananların hiçbiri meme kanserine yakalanmazken, diğerleri hastalıktan kurtulamadı. ABD’deki Meme Kanserini Yenme Girişimi gönüllülerinden Citlin Palframan, “Bu araştırmanın gelecekte meme kanserini önlememizle ilgili önemli etkileri olabilir. Ancak bu henüz başlangıç safhasında olan bir çalışma, aşının insanlar üzerinde güvenli ve etkili olabileceğini görmek için çok sayıda klinik deneyin sonuçlarını incelemeliyiz” diyor.





