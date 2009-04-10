Meme alınması psikolojik sorunlara neden oluyor

Prof. Dr. Erzurumlu, yaptığı açıklamada, memenin kadınlar için birinci derecede önemli organ olduğunu söyledi.Meme kanseri sonucu memesini kaybetmiş hastalarda operasyon sonucu çeşitli psikolojik sorunlara sık rastlandığını belirten Erzurumlu, bunun önlenmesi için hem hasta hem de doktor açısından dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğunu bildirdi.Meme kanserinin hormonal bir hastalık olduğunu ve tedavi açısından erken tanısının diğer tüm kanserlerin erken tanısından daha önemli olduğunu belirten Erzurumlu, bütün kanserlerin cerrahi tedavisinde olduğu gibi meme kanserlerinde de temel amacın tümörlü dokunun temizlenmesi olduğunu ifade etti.Bu nedenle sadece tümörlü dokunun alınmasının hastanın kendisini iyi hissetmesine ve iyileşme sürecine katkıda bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Erzurumlu, şöyle konuştu:"Bütün kanserlerin cerrahi tedavisinde olduğu gibi meme kanserlerinde de temel amaç tümörlü dokunun temizlenmesi ve hastanın hayatının kurtarılmasıdır. Memenin ameliyatla alınması çoğu kadında ağır psikolojik etkilere sebep olabiliyor. Bu nedenle, sadece tümörlü dokunun alınması hastanın kendisini iyi hissetmesine ve iyileşme sürecine de katkıda bulunuyor."Meme kaybı sonrası kadınlarda sıklıkla depresyon, duygusal bozukluklar, cinsel istek kaybı, beden algılamasında bozulma, dişilik özelliklerini kaybetme korkusu, hastalığın tekrarlamasına ilişkin endişeler, uygun giysi bulmada güçlük ve sutyen şeklinde dışarıdan uygulanan meme protezlerinin yarattığı sıkıntılar gibi sorunlar gözlendiğini belirten Erzurumlu, "Erken evrede meme kanseri teşhisi konulmuş hastalarda memeyi değil sadece tümörlü bölgeyi almak daha sağlıklı oluyor. Ancak bazı kadınlarda risk faktörlerine bağlı olarak erken evrelerde de meme alınabiliyor" dedi.Bir kadın için memenin vazgeçilmez bir organ olduğunu ifade eden Erzurumlu, şunları kaydetti:"Yapılan bir araştırma, doğum yapmış kadınların tercih şansları olması durumunda memeleri yerine rahimlerinden vazgeçebileceklerini ortaya koymuştur. Bu da gösteriyor ki kadınlar için çok hassas olan memenin kanser nedeniyle alınması kadınların mutsuz olmasını ve yaşam standardını da etkilemektedir. Bu nedenle 2 santimetrenin altında olan kanserli tümörlerde bütün memeyi değil sadece tümörü almak kadınlar ve sağlıkları için çok daha önemlidir."Erzurumlu, kendilerinin de yaklaşık 16 yıldır uyguladıkları şekilde meme kanseri olan hastalarda daha çok meme koruyucu yöntemlerle hastaların memelerini almak yerine hastalıklı bölgeyi temizlediklerini sözlerine ekledi.