Memduh Ün hastaneye kaldırıldı

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Ayak ve bacaklarında yaklaşık 5-6 aydır rahatsızlık hisseden Memduh Ün, Fatma Girik tarafından bu sabah saatlerinde Bodrum Alman Hastanesine götürüldü.Hastanede görevli Kalp Damar Cerrahı Dr. Ahmet Hamulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü yönetmenin sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak ayaklarında sıkıntısı ve dolaşım bozukluğu olduğunu söyledi. Bu durumun Ün'ün yaşam tarzından kaynaklandığını belirten Hamulu, şöyle konuştu:''Atardamarlarını kontrol ettik, gayet iyi. Toplardamarlarında bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Onun için tetkikleri devam ediyor. Bir kitap yazdığı için uzun süre oturuyor. Muhtemelen bundan kaynaklanan bacaklarında bir dolaşım bozukluğu var. Toplardamarlarında yetmezlik oluşmuş zamanla. Çok ciddi değil. Ama belki yaşam tarzını değiştirerek bunun önüne geçmeye çalışacağız.''Memduh Ün, ayağında şişlik ve ayağının küçük parmağında acıma olduğunu, çok uzun yürüyüş yapamadığını ifade etti.Ün, gazetecilerin ''Türk sineması ve diziler hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna, ''Türk sinemasının durumunu iyi görüyorum. Çok iyi yönetmenler var. Dizi hiç izlemiyorum. Çünkü 10 dakikada bir, 20 dakikada bir reklam var. Bu şekilde film de izlemem'' yanıtını verdi.Bir kitap yazdığını da belirten Ün, ''Bir kitap yazıyorum. Belki 6 ay, belki 1 yılda tamamlanacak. 4 yaşımdan beri yaşadıklarımı yazıyorum. Bu kitapta Türk sineması da yer alacak'' dedi.