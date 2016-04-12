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Memduh Boydak, üniversite yönetiminden de istifa etti

Boydak, TÜSİAD'tan da istifa etmişti

12 Nisan 2016 19:50

Kayseri'de düzenlenen ‘paralel yapı’ operasyonunda, gözaltına alınıp tutuklanan Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak, Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa etti. Memduh Boydak geçen hafta TÜSİAD üyeliğinden de istifa etmişti.

Hürriyet’in haberine göre, Sincan Cezaevi’nde tutuklu olan  Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak, avukatı kanalıyla yaptığı açıklamada, daha önce mütevelli heyet başkanlığı görevinden ayrıldığını, şimdi heyet üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu.

Melikşah Üniversitesi ile ilgili mütevelli heyet üyeliği boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerindeki amacını, "Doğup büyüdüğümüz şehir olan Kayseri’ye ve ülkemize dünya standartlarında bilim yuvası bir üniversite kazandırmak ve vatanını-milletini seven, devletine bağlı, hukuka ve yasalara saygılı öğrenciler yetiştirmek" şeklinde ifade etti. 

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