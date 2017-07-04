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Politika

'Memduh Boydak ByLock kullanıcısı çıktı' iddiası

67 zanlının ifadeler alınmaya başlandı

04 Temmuz 2017 16:33

Halen FETÖ davasından tutuklu bulunan, Boydak Holding eski CEO’su Memduh Boydak’ın da son yapılan 104 kişilik operasyonla ilgili soruşturmada bylock kullanıcı olduğu belirlendi.

Kayseri Emniyet Mmüdürlüğü'nce bu sabah Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlan Şubesi (KOM) tarafından yapılan ortak operasyonda FETÖ'nün iletişim ağı olduğu iddia edilen 'ByLock' kullandıkları belirlenen 104 kişiden 67’si gözaltına alındı. Sorguya alınanlar arasında CHP Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Kaan'ın oğlunun da bulunduğu 67 zanlının ifadeleri alınmaya başlandı.

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