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Memati'nin küçük kızı Balım

''Kurtlar Vadisi''nin Memati'si ailesiyle birlikte Biz dergisine röportaj verip ailelerini büyütmek istediğini söyledi.

31 Ağustos 2009 03:00

“Kurtlar Vadisi” dizisinin Memati’si Gürkan Uygun, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Şebnem Uygun ve dokuz aylık bebeği Balım ile birlikte Hamileyiz.Biz dergisinin eylül sayısı için objektif karşısına geçti.

Dergiye röportaj da veren çift, nasıl tanıştıkları, evlilikleri ve bebekleriyle ilgili soruları yanıtladı. Ailelerini büyütmek istediklerini, bu yüzden üç-beş ay içinde ikinci çocuk için hazırlık yapmaya başlayacaklarını söyleyen ikili, “Bu sene bakıma muhtaç en az bir çocuğa da koruyucu aile olmayı düşünüyoruz.

Bizim çocuğumuzun hayatı bize emanet ama hiç kimsesi olmayan çocukların da güvencesi olabilmeli” dedi. Gürkan Uygun, ekim ayında Star TV’de başlayacak “Kurtlar Vadisi Pusu”nun yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.





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