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Meltem'e 'ağaç kesme' davası

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Sarıyer deki villasına manzara açmak için 70 yıllık ağaçları kestirdiği gerekçesiyle davalık oldu.

14 Eylül 2009 03:00

Havuz yaptırmak için komşusuna ait ağaçları kestirmekle suçlanan Hülya Avşar’dan sonra, bu kez de oyuncu Meltem Cumbul, ağaç kestirdiği iddiasıyla mahkemelik oldu.

Sarıyer’deki Nurol Uskumruköy Koru Sitesi’nin yönetimi, Cumbul ile kiracılarını, “villanın önüne yaptırdıkları verandanın manzarası kapanmasın diye 70 yıllık ağaçları kesmekle” suçladı.

Sitenin değeri düştü

Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde şu iddialar ortaya atıldı: “Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından rapor tutulmuştur. Manzara için çok değerli kayın ve meşe ağaçlarının kesilmesiyle hem çevreye zarar verildi, hem de sitenin genel yapısı bozularak değeri düşürüldü.”

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