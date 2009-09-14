Meltem'e 'ağaç kesme' davası

Havuz yaptırmak için komşusuna ait ağaçları kestirmekle suçlanan Hülya Avşar’dan sonra, bu kez de oyuncu Meltem Cumbul, ağaç kestirdiği iddiasıyla mahkemelik oldu.



Sarıyer’deki Nurol Uskumruköy Koru Sitesi’nin yönetimi, Cumbul ile kiracılarını, “villanın önüne yaptırdıkları verandanın manzarası kapanmasın diye 70 yıllık ağaçları kesmekle” suçladı.



Sitenin değeri düştü



Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde şu iddialar ortaya atıldı: “Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından rapor tutulmuştur. Manzara için çok değerli kayın ve meşe ağaçlarının kesilmesiyle hem çevreye zarar verildi, hem de sitenin genel yapısı bozularak değeri düşürüldü.”



