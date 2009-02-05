Meltem ve Kıvanç artık gizlenmiyor

Aralarında bir ilşki olup olmadığı hakkında hiç konuşmayan Meltem Cumbul ve Kıvanç Tatlıtuğ artık kameralardan kaçmıyor.



Cumbul ve Tatlıtuğ geçtiğimiz akşam Sarıyer’deki Kahraman Balıkçısı’nda baş başa keyifli bir gece geçirdi. Daha sonra birlikte arabalarına yürüyen sevgililer, Mega Magazin kameraları tarafından görüntülendi. Zekeriyaköy’de ilk görüntülendiklerinde birbirlerinden uzaklaşan Cumbul ve Tatlıtuğ, bu kez rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Direksiyona Meltem Cumbul’un geçmesi gözlerden kaçmadı.