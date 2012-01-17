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Yaşam

Meltem Cumbul'un mağduriyeti

Önce Meltem Cumbul Altın Küre’de ödül verecekmiş diye hepimiz şaşırdık aaa nasıl olur ki, gerçek mi asparagas mı acaba diye konuşuldu epey.

17 Ocak 2012 02:00


Çağnur Öztürk – T24

http://twitter.com/#!/cagnurozturk
cagnur_ozturk@yahoo.com


Önce Meltem Cumbul Altın Küre’de ödül verecekmiş diye hepimiz şaşırdık aaa nasıl olur ki, gerçek mi asparagas mı acaba diye konuşuldu epey.

Veee beklenen gün geldi, Meltem Cumbul Altın Küre sahnesinde Madonna’nın ardından arz-ı endam etti.

Bunu takdir etmek gerek. Benim üzüldüğüm nokta en iyi yabancı film ödülünü açıklayacak sanarken sadece törenin bir yerine girip çıkması, ne ödül vermesi ne de anons yapması. Bu işte eğreti bir durum yaratıyor maalesef. Bunun ise bir son dakika değişikliği sonucu olduğu söyleniyor. Meltem Cumbul bir nevi mağdur duruma düşürülüyor öyleyse, anladığım.

Cüneyt Özdemir’le  5N 1K’ya katılan Meltem Cumbul kafalardaki birçok soruyu cevaplıyor, törene davet ediliş sürecini anlatıyor. Gönül Yarası’nın Oscar aday adayı olmasına dayanıyormuş. Cumbul’un gecede star cameo, star görünüşü yapılması isteniyor, yani Cumbul bir star olarak dünyaya sunulmuş oluyor.

Los Angeles Times gazetesi Altın Küre gecesini değerlendirdiği haberinde, Meltem Cumbul’dan şöyle bahsetti:

"Gece pek az kişinin adını duyduğu Türk aktris Meltem Cumbul'un sahneye çıkmasıyla tuhaf bir viraj aldı. Cumbul, Türkiye'de pek çok filmde rol aldı ve reyting rekortmeni Yılan Hikayesi adlı diziyle tanınıyor. Yine de Altın Küre'de ne işi olduğunu pek anlayamadık ama en azından artık kim olduğu biliyoruz"

Yılan Hikayesi dizisi ile anılması gayet doğal çünkü bu dizi gerçekten de dizi tarihimizde önemli bir yere sahiptir, bir dönemin fenomenidir. Cumbul’un nedense bu diziden sonra hiçbir dizisi tutmadı diyebiliriz. Meltem Cumbul’un uluslar arası bir aktris olarak anons edilmesi de tartışılıyor haklı olarak,, bence henüz uluslar arası sözcüğünü başına koyabileceğimiz bir oyuncumuz yok.

Bir çekimde tanıştığım Meltem Cumbul pozitif, güler yüzlü, ilişkileri kuvvetli, komplekssiz biri, ünlülerle gözlemlerimde yanılmıyorum.

Ve de rahatça diyebilirim ki Meltem Cumbul Altın Küre’de boy gösterebilmişse akıllı bir kadındır, zekasını ve çabasını alkışlamak gerekir.


SİYAD Ödülleri neden tvde yoktu?

Dün akşam Siyad Ödül Töreni yapıldı. Siyad Töreni, ülkemizin gerçek sanatçılarının ödüllendirildiği ve hak edenin hak ettiği ödülü aldığı tek, nadide ödül törenimiz bence. Peki neden televizyonda yayınlanmadı? Televizyon kanallarımız neden itibar etmiyor?

Siyad Ödül Töreni’nin televizyonda yayınlanmaması çok üzücü, uzun uzun tartışılması gereken bir durum!!! Daha tvde tören yayınlayamazken Oscar, Altın Küre, Emmy törenlerinde ödül almak rüyalarda kalır.

Meltem Cumbul’un Altın Küre’de çıkışından daha çok bu konunun nedenlerini ve çözümlerini konuşmalıyız.


Aranan jön dam bulunmuştur

Fox’ta daha ilk bölümdeki devamlılık hatasıyla söz ettiren Araf Zamanı, zaman zaman yavaş temposuyla sıksa da senaryosu enteresan bir dizi. Merak öğesi had safhada.

Dizinin dezavantajı; Kadronun geniş olması ciddi adaptasyon sorunu yaratıyor. Bir de müzik seçimleri kesinlikle yanlış, sahnelere göre seçilen müzikler epey yumuşak kalıyor.
Ancak ilk kez oyuncu olarak karşımıza çıkan tasarımcı Selin Ortaçlı’nın oyunculuğu iyi, başrol olarak tamamdır, fiziği de ekrana çok uygun, kamera onu sevmiş.

Ekranda sürekli aynı yüzlerin farklı rollerde çıkmasından izleyici çok sıkıldı.

Aranan taze kan, aranan jön dam bulunmuştur kanımca.


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