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Meltem Cumbul’un acı günü

Cumbul, babasını kaybetti

22 Mayıs 2017 19:31

Meltem Cumbul, babasını kaybetti.

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, babasını kaybetti. Cumbul, kaybını sosyal medya hesabından duyurdu.

Cumbul’un paylaştığı mesaj şöyle:

ACI KAYBIMIZ…En güzel hikayeler deftere yazılamayan hikayelerdir. En güzel filmler ki sadece hayattaydılar. En güzel aşklar ki daha bir filmde yoktular ve onlar ki sadece hatıralardı ve çok yakındılar. Akşehir eşrafından ve İstiklal Savaşı gazilerinden Mahmut Cumbul ile merhume Zehra Cumbul’un oğulları, T. İş Bankası A.Ş. Emekli müdürlerinden güzel Babam 22 Mayıs 2017 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Karacaahmet Şakirin Camiinden 23 Mayıs 2017 Salı günü ikindi namazını müteakip kaldırılarak Karacaahmet mezarlığında defnedilecektir.

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