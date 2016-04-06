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Çevre

Meltem Cumbul'dan termik santrallere karşı 'Kapkara Günler'

Cumbul, Greenpeace'in hazırladığı videoda şarkı seslendirdi

06 Nisan 2016 21:01

Meltem Cumbul, Türkiye'de varolan ve yapılması planlanan 80 kömürlü termik santrale karşı Greenpeace'in hazırladığı videoda Kapkara Günler şarkısını seslendirdi. 

Bianet’in haberine göre, Türkiye geçtiğimiz haftalarda Term-x adında bir kömürlü termik santral şirketi ile tanıştı. Şirketin sahibi Ali Salih Sirkeci, bir video ile Türkiye’yi 80 kömürlü termik santral ile donatacağının “müjdesini” verdi.

Sosyal medya üzerinden yayılan bu videodaki şirkete birçok kişi inandı. Şirketin kapatılması için change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı, bir televizyon kanalı Term-X’i programına davet etti.

Aslında böyle bir şirket yoktu, bu Greenpeace’in bir şakasıydı.

Ancak maalesef Türkiye’de başta Çanakkale, Soma, Batı Karadeniz ve İskenderun Körfezi olmak üzere gerçekten de 80 kömürlü termik santral daha yapılması planlanıyor. 

Greenpeace, kömürlü termik santrallerin doğaya ve insan sağlığına verdiği olumsuz etkilere dikkat çekmek için Meltem Cumbul’un da yer aldığı bir video hazırladı.

Video şöyle:

 

Cumbul şöyle konuştu:

“İklim değişikliği dünyanın geleceği için büyük bir tehdit. Geleceğimizi kurtarmak hepimizin elinde. Ben de bu noktada üzerime düşeni Greenpeace’in kömüre karşı başlattığı kampanyaya destek vererek yapmak istedim. Çünkü kömürlü termik santrallerin neden olduğu karbon salınımı iklim değişikliğinin baş sorumlusu.

"Kömürlü termik santraller sadece iklimi değil aynı zamanda sağlığımızı da tehdit ediyor. Ben de Greenpeace’le birlikte hayatımızı ve geleceğimizi böylesine kirleten kömürden vazgeçerek, acilen yenilenebilir enerjiyi gündeme alma çağrısında bulunuyor ve Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı devam eden küresel mücadelenin öncülerinden olmasını umuyorum.”

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