Meltem Cumbul ve Kıvanç Tatlıtuğ ayrıldı

Yaz başında Bodrum'a aşk tatiline çıkan Meltem Cumbul- Kıvanç Tatlıtuğ ikilisine nazar değdi! Çift, geçen hafta kavga ederek yollarını ayırdı.



Cumbul, Gümüşlük'teki yazlıktan eşyalarını toplayarak, soluğu yakın dostu Sezen Aksu'nun yanında aldı. Minik Serçe, şu sıralar Mordoğan'daki yazlığında Cumbul'a moral veriyor.



Neden Beren Saat mi?



Meltem Cumbul-Kıvanç Tatlıtuğ ikilisinin kavga nedeninin Beren Saat olduğu iddia ediliyor. Tatlıtuğ-Saat ikilisinin medyada yer alan 'Gizlice Kilyos'ta buluştular' haberlerinin, yalanlansa da Cumbul'un içine kurt düşürdüğü söyleniyor. Bu takıntının bitip tükenmeyen kavgalara neden olduğu, finalde Tatlıtuğ'un resti çektiği öğrenildi.