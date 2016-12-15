T24 LogoT24 Logo
Magazin

Meltem Cumbul, sette bebek istismarına rest çekerek yeni dizisindeki başrolü bıraktı!

Cumbul'un yeni dizisi ocak ayında başlayacaktı

Meltem Cumbul, Kırlangıç Fırtınası&#39;nda başrolü Fikret Kuşkan ile paylaşıyordu

15 Aralık 2016 10:55

Başrolü Meltem Cumbul’un üstlendiği ‘Kırlangıç Fırtınası’ dizisinin setinde bebek krizi çıktı. Cumbul, dizi çekimleri devam ederken bir sahnede 3 yaşından küçük bir bebeğin oynatılmasına tepki göstererek projeden ayrıldı.

Senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan’ın yazdığı, yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği dizide kızını arayan bir anneyi canlandıran Meltem Cumbul, konuya ilişkin olarak başkanı olduğu Oyuncular Sendikası'nın açıklamasını kişisel Instagram hesabından paylaştı. Sendikanın açıklamasında, Cumbul'un kendi oynadığı sahnede maket bebek kullanıldığı, ancak başka bir sahnede gerçek bir bebeğin kullanılması üzerine bu ayrılığın gerçekleştiği belirtildi. 

Cumbul, çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek olan yönetmelik hâlâ çıkmadığı için çocuk işçi çalıştırma kuralları konusunda çalışmalar yapıyor. 

Meltem Cumbul’un Fikret Kuşkan’la başrolü üstlendiği “Kırlangıç Fırtınası”nın ocak ayında yayına başlaması planlanıyordu.

Meltem Cumbul'un Instagram hesabından paylaştığı Oyuncular Sendikası'nın açıklaması şöyle:

 

 

ETİKETLER

Meltem Cumbulyeni diziocak ayısetbebek krizi1 yaşından küçükdevam etmeyecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24