Meltem Cumbul, sette bebek istismarına rest çekerek yeni dizisindeki başrolü bıraktı!

Başrolü Meltem Cumbul’un üstlendiği ‘Kırlangıç Fırtınası’ dizisinin setinde bebek krizi çıktı. Cumbul, dizi çekimleri devam ederken bir sahnede 3 yaşından küçük bir bebeğin oynatılmasına tepki göstererek projeden ayrıldı.

Senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan’ın yazdığı, yapımcılığını Limon Yapım’ın üstlendiği dizide kızını arayan bir anneyi canlandıran Meltem Cumbul, konuya ilişkin olarak başkanı olduğu Oyuncular Sendikası'nın açıklamasını kişisel Instagram hesabından paylaştı. Sendikanın açıklamasında, Cumbul'un kendi oynadığı sahnede maket bebek kullanıldığı, ancak başka bir sahnede gerçek bir bebeğin kullanılması üzerine bu ayrılığın gerçekleştiği belirtildi.

Cumbul, çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek olan yönetmelik hâlâ çıkmadığı için çocuk işçi çalıştırma kuralları konusunda çalışmalar yapıyor.

Meltem Cumbul’un Fikret Kuşkan’la başrolü üstlendiği “Kırlangıç Fırtınası”nın ocak ayında yayına başlaması planlanıyordu.

Meltem Cumbul'un Instagram hesabından paylaştığı Oyuncular Sendikası'nın açıklaması şöyle: