'Meltem Cumbul, eşinin koluna sigara bastı'

Oyuncu Meltem Cumbul’un kendisine boşanma davası açtığı Alican Özbaş, psikolojik şiddet gördüğünü ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi. Özbaş’ın avukatı İlker Esmer, “Bir defasında müvekkilim bir arkadaşına selam verdi. Bunu gören davacı Meltem Cumbul da müvekkilimin yanına gelerek arkadaşının yanında koluna sigara bastı” dedi.

Meltem Cumbul, 28 Mayıs 2013’te henüz bir yılı doldurmadan kocası Alican Özbaş’a boşanma davası açtı.

Müvekkilinin bir karıncayı dahi incitmeyecek kadar nazik birisi olduğunu belirten Alican Özbaş’ın avukatı, “Bir defasında müvekkilim bir arkadaşına selam verdi. Bunu gören davacı Meltem Cumbul da müvekkilimin yanına gelerek arkadaşının yanında koluna sigara bastı” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Meltem Cumbul’un açtığı boşanma davasına avukatı İlker Esmer aracılığıyla cevap veren, aile fotoğraflarını da dava dosyasına koyan Alican Özbaş’ın dilekçesindeki şu iddialar yer aldı:

‘Sezonluk uçak biletlerini dahi aldı’

Meltem Cumbul, 28 Mayıs 2013’te henüz bir yılı doldurmadan kocası Alican Özbaş’a boşanma davası açtı. Hâlbuki taraflar büyük bir aşk, tutku, uyum ve yıldırım hızı ile 23 Ağustos 2012’de evlenmişlerdi. 10 aylık evlilik süresince ruhen ve bedenen birbirlerinden kopmadılar. Halen özel eşyaları da birlikte oturdukları evde bulunuyordu. Alican Özbaş’ın evlilik birliğini sona erdirici herhangi bir kusur veya eylemi olmadı. Turizmci olduğu için sezon başladığında Alican Özbaş, Kuşadası’na gidiyor ve orada ikamet ediyordu. İşadamı, evliliğinin zarar görmemesi ve eşinden ayrı kalmamak için eşine Kuşadası’nda çalıştığı işyerinin yanında, denize nazır bir ev hazırladı. Eşinin de oyuncu olması nedeniyle Meltem Cumbul’un İstanbul-İzmir seyahatleri için gerekli Business Class sezon biletlerini dahi alan Alican Özbaş, evliliğini devam ettirmek için elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı. Eşine özel şoförlü bir araç tahsis etti.

‘Ailesi de gelinlerini istiyordu’

Alican Özbaş’ın ailesinin Meltem Cumbul’u istemediği ya da kabul etmediği iddiaları da yalandı. Ani bir karar sonucu evlenen taraflara önce aileler kırılmışsa da daha sonra aileler arasında buzlar eridi. Alican Özbaş’ın ailesinin sahibi olduğu 5 yıldızlı otelde bir düğün yapılarak birliktelikleri kutlandı. Davacı eş Meltem Cumbul’a, Alican Özbaş’ın ailesi tarafından değerli mücevherler ve takılar hediye edildi. Durum böyle iken davacı Meltem Cumbul, ortada bir şey yokken 25 Nisan 2013’te psikolojisinin bozuk olduğunu bahane ederek evi terk etti. Alican Özbaş’ın çalıştığı işyerine hiç tanımadığı birisini gönderen Meltem Cumbul, anlaşmalı boşanma protokolü imzalamasını istedi. İşadamı eşiyle görüşmeden bu boşanma protokolünü imzalamayacağını gelen kişiye söyledi. Boşanma protokolünü imzalamayan Alican Özbaş’la Meltem Cumbul o tarihten itibaren bir daha bir araya gelemediler.

‘Arkadaşının yanında kocasının koluna sigara bastı’

Bu arada esas psikolojik ve fiziksel şiddete Alican Özbaş maruz kaldı. Meltem Cumbul, her gün daha önce yaşamış olduğu ilişkileri ile Alican Özbaş’ı mukayeseye yöneldi. İşadamının arkadaşları ile ilişkilerini bitirmeye zorlayarak görüşmelerini yasakladı. Hatta bir defasında Alican Özbaş, bir arkadaşına selam verdi. Bunu gören Meltem Cumbul da Alican Özbaş’ın yanına gelerek kocasının koluna arkadaşının yanında sigara bastı. İşadamını sigara yanığıyla yaralayan Meltem Cumbul, daha sonra oradan uzaklaştı. Meltem Cumbul bir gazetede ‘Bu adamın çocuğunu doğurmam’ şeklindeki demeci ile işadamına alenen hakaret etti. Aile birliğini korumak amacıyla hareket eden bir işadamını bu demeciyle rencide eden Meltem Cumbul, kocası Alican Özbaş’ı toplum önünde küçük düşürdü. Alican Özbaş’ın iş potansiyeli, bu haberler nedeniyle olumsuz etkilendi.