Meltem Cumbul Bollywood’ta

Meltem Cumbul, önceki gün Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu.



“Oyunculuk ile annemin hayalini gerçekleştirdim” diyen Cumbul’un “Büyüme dönemimde ise seks filmleri furyası vardı. Biz de o filmleri seyretmiyorduk. Ablamla Kara Murat filmlerine giderdik ve araya parça atıldığı zaman ablam gözlerimi kapatırdı. Hani biliyorsunuz civciv çıkacak kuş çıkacak” demesi salonda kahkaha tufanı yarattı'' dedi.



Geçen yıllarda Hollywood’a giden ancak aradığını bulamayan Cumbul, 18 Kasım’da bir Bollywood filminde rol alacağını belirtti. Cumbul, Raj Kaapor’un oğlu Riji Kaapor’la oynayacağını belirterek, “ Sonunda bir Hint filminde oynayacağım. İstanbul ve Bombay’da çekilecek” diye konuştu. Timuçin Esen için ilan veren oyuncular arasında olan Cumbul, söyleşiyi magazin muhabirlerinin görüntülemesini istemedi. Muhabirler ise Cumbul’u fotoğraf makinelerini yere koyarak protesto etti.

