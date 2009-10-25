T24 LogoT24 Logo
Magazin

Meltem Cumbul Bollywood’ta

Meltem Cumbul, önceki gün Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu.

25 Ekim 2009 03:00

Meltem Cumbul, önceki gün Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu.

“Oyunculuk ile annemin hayalini gerçekleştirdim” diyen Cumbul’un “Büyüme dönemimde ise seks filmleri furyası vardı. Biz de o filmleri seyretmiyorduk. Ablamla Kara Murat filmlerine giderdik ve araya parça atıldığı zaman ablam gözlerimi kapatırdı. Hani biliyorsunuz civciv çıkacak kuş çıkacak” demesi salonda kahkaha tufanı yarattı'' dedi.

Geçen yıllarda Hollywood’a giden ancak aradığını bulamayan Cumbul, 18 Kasım’da bir Bollywood filminde rol alacağını belirtti. Cumbul, Raj Kaapor’un oğlu Riji Kaapor’la oynayacağını belirterek, “ Sonunda bir Hint filminde oynayacağım.  İstanbul ve Bombay’da çekilecek” diye konuştu. Timuçin Esen için ilan veren oyuncular arasında olan Cumbul, söyleşiyi magazin muhabirlerinin görüntülemesini istemedi. Muhabirler ise Cumbul’u fotoğraf makinelerini yere koyarak protesto etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24