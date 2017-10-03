"Meltem Cumbul akılsız cepheleştiriciliğiyle unutulmaz bir nezaketsizlik örneği ortaya koydu"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, oyuncu Meltem Cumbul'un Adana Film Festivali'nde ödül alan yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayıp arkasına dönmesine ilişkin tavrını eleştirdi. Hakan, "Meltem Cumbul, bu akılsız cepheleştiriciliğiyle hem unutulmaz bir nezaketsizlik örneği ortaya koymuş oldu hem de cepheleştiricilerin ekmeğine mis gibi tereyağı sürmüş oldu" dedi.

Ahmet Hakan'ın "MTV Beni kendinle karıştırma a be sersem, a be şapşal" başlığıyla yayımlanan (3 Ekim 2018) yazısınin ilgili bölümü şöyle:

Meltem Cumbul, Adana Film Festivali’nde ödül alan AK Parti yanlısı bir yönetmenin elini sıkmayıp arkasını dönmüş.

*

“Niye böyle yaptın” sorusuna da şu cevabı vermiş:

“Yüreğime ve sevgiye düşman olanla gözlerim ve ellerim dost olamaz.”

*

Meltem Cumbul, bu akılsız cepheleştiriciliğiyle hem unutulmaz bir nezaketsizlik örneği ortaya koymuş oldu hem de cepheleştiricilerin ekmeğine mis gibi tereyağı sürmüş oldu.

*

Niye böyle yaptı acaba Meltem Cumbul?

- “Biz sizin cepheleştirme oyununuza gelmeyeceğiz” demek yerine...

- “Biz inadına diyalog, inadına sevgi, inadına saygı temelinde hareket edeceğiz” demek yerine...

- “Biz bir arada barış içinde yaşamaya yemin ederek sizin oyununuzu bozacağız” demek yerine...

Niye “hadi gelin karşılıklı cepheleşelim” oyunu oynamayı tercih etti?

*

Niye olacak?

- Üç-beş alkış almak için...

- “Ne güzel had bildirdin, aslan Meltem” sözünü işitmek için...

- Salonlar, piyasalar ve sanat sevicileri nezdinde azıcık prim yapmak için...

*

Fakat Meltem Cumbul’un bu bencil oyununu bozmak imkânsız değil.

Bütün muhalifler, kendisine dönüp...

“Çok ayıp ettin Meltem... Çok nezaketsizlik yaptın Meltem” falan dersek...

Bir daha böyle bir şey yapmayacaktır.

Aman Fakıbaba aman

Ben ki Suriyeli mülteciler konusunda insani duyarlılığı çok yüksek biriyim.

Ben bile Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba’nın “Suriyeliler gitmek isteseler bile onları bırakmayacağız” demesi karşısında...

Neredeyse Sinan Oğan’ın hissedebileceği şeyleri hissettim.

Sayın Bakan Fakıbaba!

Suriyeli mülteciler konusunda insanlığı kaybetmek ile “isteseler de göndermeyiz” tavrı arasında bir yer yok mu Allah aşkına?

Aldığım bir istihbarata göre

AK Parti’de istifa ettirilen belediye başkanları olayı bütün hızıyla devam ediyor.

Kadir Topbaş’tan sonra...

Dün de Düzce Belediye Başkanı istifa ettirildi / etti.

Aldığım istihbarata göre...

Sırada...

- Bursa Belediye Başkanı varmış.

- Balıkesir Belediye Başkanı varmış.

Pek ihtimal vermiyorum ama Melih Gökçek de varmış.

İstifa onurlu bir eylemdir

Ancak bu ilke...

Neden istifa ettiklerini doğru dürüst açıklayamadan istifa edenler için geçerli değildir.

‘Yaşasın! İspanya'da da zorbalık var' sevinci

İspanya'da ortaya çıkan zorbalığı görünce...

Bizim iktidar yanlılarında bir heyecan, bir heyecan...

- Biz de dövüyoruz, onlar da...

- Biz de bazen gaddarlaşabiliyoruz, onlar da...

- Biz de geçit vermiyoruz, onlar da...

Der gibiler.

Yakındıkları tek konu ise şu:

Avrupa niye sadece bize laf ediyor da... İspanya’ya bir şey demiyor?

Hiç anlamadım, anlamayacağımz

- MURAT Başoğlu ile Hande Barmek’in hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etme azimlerini...

- Fatih Terim’in “Tamam, istemiyorum 3.5 milyon Euro’yu” diyemeyişini...

- İstanbul’un 10 bin camiye daha ihtiyacı olmasını...