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Spor

Melo'ya 2 maç tweet cezası

PFDK, Aziz Yıldırım hakkında hakaret içeren bir tweeti takipçileriyle paylaşan Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya 2 maç ceza verdi

11 Eylül 2014 20:47

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım hakkında hakaret içerikli bir tweeti paylaştığı gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya, 2 maç ceza verdi... Brezilyalı oyuncu, Eskişehirspor ve Balıkesirspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

İşte PFDK'nın Melo hakkındaki açıklaması:

Galatasaray A.Ş. sporcusu Felipe Melo De Carvalho'nun rakip takım başkanına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000.tl para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

 

 

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