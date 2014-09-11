Melo'ya 2 maç tweet cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım hakkında hakaret içerikli bir tweeti paylaştığı gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya, 2 maç ceza verdi... Brezilyalı oyuncu, Eskişehirspor ve Balıkesirspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

İşte PFDK'nın Melo hakkındaki açıklaması:

Galatasaray A.Ş. sporcusu Felipe Melo De Carvalho'nun rakip takım başkanına yönelik hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000.tl para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.