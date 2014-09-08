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Spor

Felipe Melo, Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili bir tweet'i paylaşmasından ötürü özür diledi

08 Eylül 2014 17:41

Felipe Melo, sosyal medya sitesi Twitter'da, içinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da geçtiği bir tweet hakkında Türkçe açıklama yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Melo, sarı-kırmızılı bir taraftarın attığı "Seninleyiz Galatasaraylı Melo. Aziz senin taş... yesin" yazan ve kendi fotoğraflarının olduğu bir tweeti RT yapınca sosyal medyada ortalık karıştı.

Fenerbahçe cephesi Brezilyalı oyuncuyu TFF'ye şikayet edip mahkemeye vereceğini söyledi.

 

Melo Türkçe özür diledi

 

Melo, yaşananlarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

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