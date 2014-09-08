Felipe Melo, Aziz Yıldırım'dan özür diledi

Felipe Melo, sosyal medya sitesi Twitter'da, içinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da geçtiği bir tweet hakkında Türkçe açıklama yaptı.

Galatasaraylı futbolcu Melo, sarı-kırmızılı bir taraftarın attığı "Seninleyiz Galatasaraylı Melo. Aziz senin taş... yesin" yazan ve kendi fotoğraflarının olduğu bir tweeti RT yapınca sosyal medyada ortalık karıştı.

Fenerbahçe cephesi Brezilyalı oyuncuyu TFF'ye şikayet edip mahkemeye vereceğini söyledi.

Melo Türkçe özür diledi

Melo, yaşananlarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: