Melo'dan açıklama: Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'la yollarını ayıracağı iddiası gündemde olan Felipe Melo, "Geleceğimle ilgili kararı henüz vermedim" dedi.

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapılan Melo, Kulübü hiçbir zaman finansal açıdan zor durumda bırakmadım. Aksine Galatasaray’a bu konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Galatasaray’ı kendi sağlığımın bile önünde tuttuğumu göz önüne alırsak, bazı taraftarların yaptığı yorumlar beni üzdü" ifadesini kullandı.

Melo'nun açıklaması şöyle:

"Son günlerde basında hakkımda birçok haberyer aldı. Bu haberlerde doğru olmadığını düşündüğüm bazı noktalara açıklık getirmek istiyorum.

Geleceğimle ilgili kararı henüz vermedim. Çok sayıda zaferle ve kupalar kazanarak tamamladığımız uzun bir sezonun ardından ailemle birlikte tatil yaparak dinleniyorum.

Kulübü hiçbir zaman finansal açıdan zor durumda bırakmadım. Aksine Galatasaray’a bu konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Galatasaray formasıyla sahada bulunduğum her bir dakikada elimden gelenin en iyisini yaptım. Bütün gerçek Galatasaraylılar bunu biliyor. Galatasaray’ı kendi sağlığımın bile önünde tuttuğumu göz önüne alırsak, bazı taraftarların yaptığı yorumlar beni üzdü. Dört yılın ardından hakkımda söylenen kötü sözleri hak etmediğimi düşünüyorum. Bu süreçte Galatasaray’ı her kulvarda başarıya taşımak için terimin son damlasına kadar mücadele ettim."