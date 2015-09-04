Melo: Türkiye'de ortalıkta çok yalan dolanıyor

Galatasaray'dan Inter'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Türk basınında çıkan Beşiktaş taraftarları tarafından silahla tehdit edildiği haberleri hakkında, "Türkiye'de en büyük sıkıntı bu, çok yalan dolanıyor ortalıkta. Türkiye'de asla bu şekilde bir sorun yaşamadım" dedi.

Melo, "Türk halkını çok seviyorum, İstanbul'u çok seviyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. Arkadaşlarımı görmek için de zaman zaman geleceğim" yorumunda bulundu

Galatasaray'dan Inter'e transfer olan Brezilyalı oyuncular Felipe Melo ve Alex Telles'i, Milano ekibi Appiano Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı. Melo yeni takımında 83 numaralı formayı alırken, Telles'in yeni numarası 12 oldu.

Melo: Büyük bir kulübe geldim

Inter'de olmaktan çok mutlu olduğunu ve buraya önemli başarılar kazanmaya geldiğini belirten Felipe Melo kendisine yöneltilen, "Senin için sahada kötü karakterli deniyor, bundan rahatsız oluyor musun" sorusuna "Hayır, benim karakterim böyle, bu benim güçlü yanım" şeklinde yanıt verdi.

Inter'de oynamanın kendisine aynı zamanda Brezilya Milli Takımı'na seçilme açısından avantaj sağlayacağına da değinen orta saha oyuncusu, "Büyük bir kulübe geldim. Galatasaray'a giderken de burada tarih yazmak istiyorum demiştim, bunu başardım. Şimdi gene tarih yazmak istiyorum" dedi.

'Mourinho istemişti'

Fiorentina'da oynarken de Inter'e gelme ihtimalinin olduğunu, Mourinho'nun kendisini istediğini hatta ön anlaşma dahi imzaladığını belirten Brezilyalı oyuncu, "5-6 sene gecikmeli olsa da önemli olan burada olmam" açıklamasını yaptı.

Melo, daha önceki Serie A tecrübesinde çok sık sarı ve kırmızı kart görmüş olmasının hatırlatılması üzerine de, "Geçmiş geçmişte kaldı, insanlar zamanla değişiyor. Sarı kart konusunda ise orta saha oyuncusu olduğum için taktik gereği zaman zaman faul yapmam gerekirse bunu yaparım" şeklinde konuştu.

'Türkiye'yi çok seviyorum'

Melo, Türk basınında çıkan Beşiktaş taraftarları tarafından silahla tehdit edildiği yönündeki haberler hakkında ise "Türkiye'de en büyük sıkıntı bu, çok yalan dolanıyor ortalıkta. Türkiye'de asla bu şekilde bir sorun yaşamadım. Türk halkını çok seviyorum, İstanbul'u çok seviyorum, Türkiye'yi çok seviyorum. Arkadaşlarımı görmek için de zaman zaman geleceğim" yorumunda bulundu.

Telles: Çok mutluyum

Alex Telles ise Inter'e transferi hakkında, "22 yaşındayım ve Inter'deyim. Gelişimin önemli olduğunu düşünüyorum ve kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Felipe Melo gibi bir oyuncu ve Roberto Mancini gibi bir hocanın yanında kendimi geliştirmek için uygun ortamı bulacağımı düşünüyorum. Mancini'nin beni istemesi benim kapasiteme güvendiğini gösteriyor ve bu nedenle de çok mutluyum" dedi.

Gelen bir soru üzerine kuvvetli tarafının ofansif yanı olduğunu belirten Brezilyalı sol bek, "İtalya'da defansif ve taktiksel yanımı geliştirmem gerektiğinin bilincindeyim ama bunu yaparken de hücum özelliklerimi de sergilemeye devam etmek istiyorum" dedi.