Melo: Kesinlikle Fenerbahçe'de oynamam

Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, eski performansını en kısa sürede yakalayacağını söyledi. Melo, ezeli rakipleri Fenerbahçe'de ise oynaması söz konusu dahi olmayacağını söyledi.

GSTV'de canlı yayınlanan “Ülker Fan Zone'da Çocuk Saati” programına eşi Roberta ve kızı Piadra ile katılan Melo, programda çocukların sorularını yanıtladı.

Kısa sürede formunu yakalayacağını belirten Brezilyalı oyuncu, “Gençlerbirliği maçıyla beraber pitbull sevinçlerime geri dönmek istiyorum. Eski Melo'yu görmek için taraftarımızın fazla beklemesine gerek yok. 3 hafta–1 ay gibi bir süreye ihtiyacım var. Yaz çalışmalarına katılamadığım için fizik olarak henüz istediğim seviyede değilim, ancak çok iyi çalışıyorum ve en kısa süre içerisinde hazır hale geleceğim” dedi. Saha içinde hırslı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Melo, saha dışında ise sakin bir hayatı olduğunu dile getirdi.

İstanbul'un kendisi için şaşırtıcı bir yer olduğunu anlatan sarı-kırmızılı oyuncu, “Türkiye'ye ilk geldiğimde İstanbul beni fazlasıyla şaşırttı. Rio Da Janeiro'ya insanların sıcaklığı ve özellikle yemekleriyle çok benzerlik gösteren bir şehir. Bu nedenle de uyum sürecim fazla sürmedi” diye konuştu.

'Galatasaray benim için çok önemli'

Kiralık olarak oynadığı Galatasaray'ın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Felipe Melo, geleceği ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Gelecek hakkında konuşmak zor çünkü Juventus ile devam eden bir sözleşmem var. Ancak Galatasaray'a çok iyi uyum sağladım ve burada çok mutluyum. Ama şu anda kafamda bir tek takımımın bu sezon Avrupa ve ligdeki başarısı var. Ben bir Flamengo taraftarıyım ancak ikinci takımım kesinlikle Galatasaray. Geçen sezon bizim için harikaydı ve muhteşem bir şampiyonluk elde ettik. Burada çok önemli şeyler yaşadık ve bu nedenle Galatasaray da benim için Flamengo kadar önemli bir yere sahip. Ben iyi bir Galatasaraylıyım, kesinlikle Fenerbahçe'de oynamayı düşünmem. Zaten geçen sezon yaşadıklarımızdan sonra bu mümkün de olmaz. Buradaki harika anılarım, arkadaşlıklarım ve oynadığım güzel futboldan sonra Fenerbahçe'de oynamam söz konusu olamaz.”

NBA takımlarından Los Angeles Lakers ve Miami Heat'e büyük bir sempatisinin olduğunu kaydeden Brezilyalı oyuncu, “Yaz tatilimi de bu nedenle ABD'de geçirdim. Basketbola ve NBA'e büyük ilgi duyuyorum” dedi.

Melo, kendisine takılan Pitbull lakabı için ise, “Mücadeleci oyun tarzımdan dolayı insan daha çok bu tarzda isimleri yakıştırıyor. İspanya ve İtalya'da da 'gladyatör' diye çağrılıyorum. Burada da Pitbull lakabı bana layık görüldü” ifadelerini kullandı.