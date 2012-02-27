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Spor

Melo: Kariyerimde böyle bir şey görmedim

Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi tribünlerin yaptığı koreografiyi "Kariyerimde böyle bir şey görmedim" sözleriyle övdü.

27 Şubat 2012 10:39

 

T24 - Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, Beşiktaş derbisi sonrası tribünlere övgüler yağdırdı.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, Beşiktaş derbisi öncesi tribünlerin yaptığı koreografiyi "Kariyerimde böyle bir şey görmedim" sözleriyle övdü.

Melo karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Çok önemli bir üç puan aldık. Zor geçeceğini biliyorduk. Beşiktaş iyi bir takım ama bugün sahada iyi bir Galatasaray vardı. Kazanırsak ne kadar avantajlı duruma geçeceğimizin farkındaydık. En yakın rakibimizle aramızdaki puan fakının 9 olmasının, Beşiktaş'a 14 puan fark atmanın önemini biliyorduk. İki hata yaptık, iki gol yedik. Ama sonuçta galip geldik."

Başarılı orta saha oyuncusu, tribünlerin Fatih Terim için yaptığı gösteri hakkında ise; "Çok güzel bir koreografiydi. Kariyerimde böyle bir şey görmedim. Fatih Hoca'mız bunu hak ediyor. Önce şampiyon olup, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağız" ifadesini kullandı.

 

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