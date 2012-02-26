Aslan, Kartal'ın Arena'da uçmasına izin vermedi!

T24 - Lider Galatasaray ile takipçilerinden Beşiktaş arasındaki mücadelede 3 puan, son dakikalarda gelen golle sarı kırmızılı ekibin oldu: 3-2

Büyük bir çekişmeye sahne olan derbi mücadelesinde iki kez öne geçen ancak Beşiktaş'a yakalanan Galatasaray'a galibiyeti getiren gol son dakikalarda Elmander'den geldi.

Diğer takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un mağlup kapattığı haftada derbi galibiyetine ima atan sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 14'e çıkardı.

Ev sahibi Galatasaray sahaya Muslera, Eboue, Ujfalusi, Semih, Hakan Balta, Emre Çolak, Selçuk, Melo, Engin, Necati ve Elmander ilk 11’i ile çıktı. Konuk Beşiktaş ise Cenk, İbrahim, Sivok, Egemen, İsmail, Ernst, Necip, Veli, Simao, Quaresma ve Almeida ilk 11’i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. İlk dakikalarda iki takım da fazla risk almazken, Beşiktaş kanatlardan etkili olmaya çalıştı. Necati ve Elmander ikilisi ile siyah beyazlıların kalesine pozisyon arayan Galatasaray, konuk ekibin savunmasını aşmayı başaramadı.

Dakikalar ilerledikçe seyircisinin de desteğini arkasına alarak daha fazla ileri çıkmaya başlayan sarı kırmızılılar, Beşiktaş kalesine tehlikeli gelmeye başladı. Ev sahibi takım aradığı golü 15. dakikada Elmander ile buldu.

Felipe Melo soldan uzun bir pasla topu Eboue ile buluşturdu. Sağ çizgiden Beşiktaş ceza sahası içine geiren Eboue topu penaltı noktasına gönderdi. Elmander’in sert şutu üst direğe çarptıktan sonra Beşiktaş ağlarına gitti: 1-0.

Kalesinde golü gördükten sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Beşiktaş, Portekizli yıldızı Quaresma ile sarı kırmızılıların kalesine etkili geldi, ancak yıldız oyuncu son vuruşlarda etkili olamayınca skora denge getirme fırsatlarını kullanamadı.

Oyunun temposu hiç düşmezken, Beşiktaş 38. dakikada zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Siyah beyazlıların en istikrarlı oyuncularından biri olan Egemen, kasığından sakatlanarak oyuna devam edemedi ve tecrübeli oyuncu yerini Sidnei’ye bıraktı.

Beşiktaş rakip kalede daha fazla gözükmeye başlarken, Galatasaray da kendi sahasından hızlı çıkarak farkı artırmaya çalıştı. Siyah beyazlılar yakaladığı pozisyonları harcarken, ev sahibi takım da skoru değiştiremedi ve ilk devre Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci devresine Beşiktaş daha istekli başladı. Rakip sahada baskı yaparak ikinci yarıya çok hızlı bir giriş yapan siyah beyazlılar, 49. dakikada İbrahim Toraman’ın attığı golle skora 1-1 eşitlik getirdi.

Quaresma sağdan topla beraber ceza sahası içine girdi. Portekizli yıldızın ilk ortasında Semih topu kesti. Pozisyonun devamında İbrahim Toraman ceza sahası içinde karambol yarattı. Quaresma sıfıra inerek yerden çok güzel bir pas çıkardı. İbrahim Toraman, boş pozisyoda topa dokuranarak skora 1-1 eşitlik getirdi.

Beşiktaş’ın gol sevinci fazla uzun sürmedi. Beraberlik golünden sadece 3 dakika sonra Galatasaray’da sahneye çıkan Felipe Melo, kaydettiği golle takımını 2-1 öne geçirdi. 52. dakikada Selçuk İnan’ın savunmanın arkasına gönderdiği pasla birlikte Felipe Melo ceza sahası önünde topla buluştu. Kaleci Cenk ile karşı karşıya kalan Melo, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

Bütün riskleri alan Beşiktaş, 60. dakikada İsmail Köybaşı’nın yerine golcü futbolcu Mustafa Pektemek’i oyun dahil etti. Beraberlik golü için rakip kaleye yüklenmeye başlayan siyah beyazlılar, sol kanattan daha fazla etkili olmaya çalıştı.

Galatasaray’da ilk yarıda en çok koşan isimlerden biri olan Necati Ateş, 64. dakikada yerini Albert Riera’ya bıraktı. İspanyol oyuncunun 68. dakikada çektiği sert şut üstte auta çıktı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında skora 2-2 eşitlik geldi. Galatasaray’ın genç futbolcusu Semih, topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş yeniden beraberliği yakaladı. Quaresma’nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Semih, Almeida’dan önce topu kesmek istedi, ancak ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

Galatasaray bu golün ardından 76. dakikada Felipe Melo ile Emre Çolak’ın yerine Aydın Yılmaz ve Milan Baros’u oyuna alarak son kozlarını oynadı. Elmander 90 artı 1. dakikada birkez daha rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi: 3-2. Kalan bölümde başka gol olmazken, Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İsmail formasına kavuştu

Beşiktaş'ta teknik direktör Carlos Carvalhal, sakatlığı geçen İsmail Köybaşı'na Galatasaray derbisinde ilk 11'de şans tanıdı. Sakatlığı geçen genç futbolcu, 23 gün sonra Galatasaray derbisinde formasına kavuştu. Beşiktaş'ın son haftalardaki en formda isimlerinden Manuel Fernandes, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemedi. Siyah-beyazlılarda Fernandes'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rüştü, Tanju, Hilbert, Edu, Aurelio ve Mehmet Akyüz 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında hizmete giren Türk Telekom Arena'da ilk kez puan mücadelesi verdi.

Terim istikrarını korudu

Sarı-kırmızılı ekibin Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda yaptığı maçta Riera ile birlikte sarı-kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyen Felipe Melo, cezasını doldurmasının ardından derbi maçta ilk 11'deki yerine geri döndü. Mersin İdmanyurdu maçının ilk 11'inde yer alan Ceyhun Gülselam, Melo'nun dönmesiyle birlikte Beşiktaş karşısında yedek soyunurken, Albert Riera da yine yedekler arasında yer aldı. Galatasaray'ın Medical Park Antalyaspor ile yaptığı lig maçında kırmızı kart görmesinin ardından PFDK'dan 3 maç ceza alan Milan Baros, cezasının dolması sonrası Beşiktaş derbisiyle yeniden sahalara dönerken, Çek golcü yedekler arasında kaldı. Çek golcüye moral vermek isteyen taraftarlar, oyuncu için üzerinde resmi bulunan ve “Dont embarrass who loves you” (Seni sevenleri utandırma) yazılı bir pankart açtılar. Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski futbolcusu Necati Ateş, yaklaşık 5 yıl sonra yeniden derbi heyecanı yaşadı. Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde görev alan 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla son derbisini, 19 Mayıs 2007 tarihinde, Ali Sami Yen Stadı'nda 2-1 yenildikleri Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı.