T24 LogoT24 Logo
Spor

Melo: Dönüyorum

Galatasaray'a Felipe Melo, Instagram'dan açıklama yaptı

19 Temmuz 2015 10:48

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı uzun bir süreden bu yana konuşulan Felipe Melo, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık kampına katılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Felipe Melo, çocuklarıyla eğlendiği fotoğrafının altına "tatilin son gününün keyfini çıkarıyorum. Sezon öncesi kampı için yola çıkıyorum" ifadelerini yazdı.

Flamengo, Cruzeiro ve Inter kulüplerinin ilgi gösterdiği ancak Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacak.

 

ETİKETLER

melogalatasaraykampdönüyorumtransferinstagram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24