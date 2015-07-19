Melo: Dönüyorum

Önümüzdeki sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağı uzun bir süreden bu yana konuşulan Felipe Melo, sarı-kırmızılı ekibin hazırlık kampına katılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Felipe Melo, çocuklarıyla eğlendiği fotoğrafının altına "tatilin son gününün keyfini çıkarıyorum. Sezon öncesi kampı için yola çıkıyorum" ifadelerini yazdı.

Flamengo, Cruzeiro ve Inter kulüplerinin ilgi gösterdiği ancak Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılıların Avusturya'daki ikinci etap kampına katılacak.