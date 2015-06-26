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Spor

Melo: Beni beklemeyin, gelmiyorum!

Melo’dan Galatasaray taraftarını üzecek haber geldi

26 Haziran 2015 11:35

Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha mukavelesi olmasına karşın önceki gün Florya’yı arayarak, 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılmayacağını bildiren Brezilyalı yıldız Felipe Melo, “Beni beklemeyin. İstanbul’a gelmiyorum” dediği ortaya çıktı.

Kulüp yetkililerine, 5 Temmuz’da başlayacak olan Avusturya kampına katılıp katılmayacağı konusunda da net bir bilgi vermeyen Felipe Melo’nun, eski hocası Roberto Mancini’nin çalıştırdığı İnter kulübüyle görüşmesi nedeniyle böyle bir davranışta bulunduğu bildirildi.

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