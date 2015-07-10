Melisa'yı çadırda iple boğdu, kendini cankurtaran kulesine astı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde önceki sabah plajda cesetleri bulunan 17 yaşındaki iki genç İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından İzmit Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ziyatcan Yağcı’nın, Melisa Kolpar’ı çadırda iple boğduktan sonra kendisini cankurtaran kulesine astığı tahmin ediliyor. Ziyatcan’ın üzerinden ‘Oğuzhan’ın arkasından gidiyoruz. Melisa’nın ve kendi canımı ben aldım’ yazılı not çıktı.

‘Her dediğini yapardı’

Melisa da olaydan bir gün önce internette Oğuzhan’la bir fotoğrafını paylaşıp “Kabrine gelemedim, yanına geliyoruz” diye bir mesaj yazdı. Kocaeli gazetesine konuşan gençlerin bir arkadaşı notlarda bahsi geçen ve şubatta öldürülen Oğuzhan’la Melisa’nın 4 yıldır sevgili olduklarını, cinayetten sonra Melisa’nın sürekli intiharı düşündüğünü iddia etti. Ziyatcan’la Melisa’nın kardeş gibi olduğunu söyleyen arkadaşı olayı “Melisa ölmek istiyordu. Ziyatcan da Melisa’nın her istediğini yapardı” sözleriyle yorumladı.

Bıçaklandı

Poliste, uyuşturucu, aile içi şiddet ve yaralamadan kaydı olan Oğuzhan Burak Tunay (19) 26 Şubat’ta İstanbul Sancaktepe’de Y.E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, Oğuzhan’la uyuşturucu satışı nedeniyle kavga ettiklerini iddia etti.