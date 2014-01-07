Melisa Sözen ile Alican Yücesoy’un evliliği kısa sürdü

'Şubat' dizisinden rol arkadaşı Melisa Sözen'le geçtiğimiz temmuz ayında sade bir törenle hayatını birleştiren Alican Yücesoy'un evliliği kısa sürdü.

'Şubat' dizisinden rol arkadaşı Melisa Sözen'le(29) geçtiğimiz temmuz ayında İtalya'da sade bir törenle hayatını birleştiren Alican Yücesoy'un(32) evliliği 5 ay sürdü. Şiddetli geçimsizlikten boşanma davası açan Yücesoy, her iki tarafın sanatçı olması, çalışma günlerinin farklı olması nedeniyle bir aile olamadıklarını belirtti. Yücesoy'un avukatı aracılığıyla evlilik süresi bir yılı geçmediğinden ihtilaflı boşanma haline karar verilmesini de istedi.