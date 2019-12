Melisa için seferberlik

Yatağa bağımlı yaşayan 6 yaşındaki Melisa’nın solunum cihazının çalınması, büyük tepki yarattı. Çok sayıda kuruluş, Melisa için harekete geçti



İzmir’de, yılbaşı günü evlerine giren hırsızın, oksijen konsantratörü ve oksimetresini çaldığı yatağa bağımlı 6 yaşındaki Melisa’nın dramı, kamuoyunu ayağa kaldırdı. Neredeyse her kentten, sağduyulu vatandaşlar, aileye ulaşmak için seferber oldu. Kimi aileye kendi çabalarıyla ulaşırken, kimi de gazete ve televizyonları telefon yağmuruna tuttu. Aileye cihazdan vermek isteyenler içinde, aynı rahatsızlığı bulunan yakınlarını kaybedince ellerindeki oksijen konsantratörü boşa çıkanlar da yer aldı. Bazı sağlık firmaları da cihazı, aileye hediye etmek istedi.





İstanbul’da tedavi



Bunların içindeki İzmir’de faaliyet gösteren özel bir hastane de cihazı, önceki gece geç saatlerde aileye hediye etti. Böbrek hastası olan ve diyalize bağlı yaşam sürdüren baba Şaban Şanlı ile kızı Melisa’nın tedavisini İstanbul’da bir hastanenin üstlendiği öğrenildi. Baba-kız tedavi için İstanbul’a gidecek. İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Mehmet Özkan da dün aileye ziyarette bulundu. Özkan, “Ailenin her zaman yanındayız. Verdiğimiz cihazın zimmetli olmasının önemi yok. Önemli olan Melisa’nın sağlığı. Cihaz çalındığı için zimmetten düşeriz. İstedikleri her an bizi arayabilirler, yardımlarına koşarız” dedi. Parmak izi çalışması yapan polis, değeri 1000 TL ile 3 bin TL arasında değişen oksijen konsantratörü ve nefes ölçen, 1000 TL’ye kadar piyasada satılan oksimetreyi çalan kişi veya kişileri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.





Melisa'nun yüzü gülüyor



Melisa yılbaşı gecesi komşudan eve döndüğünde, solunumuna yardımcı olan cihazın çalındığı görünce büyük üzüntü yaşamıştı. Yeni bir cihazın alınmasıyla küçük kızın yüzü güldü.





Cihaz bulundu



Cihazın bulunması için harekete geçen polis, Bayraklı semtinde ikinci el mal satan işyerlerini takibe aldı. Bu işlerlerinden birine oksijen konsantratörünün 150 TL’ye satıldığı tespit edildi. Polis cihazı ele geçirdi. Cihazın üzerindeki parmak izlerinden şüphelilerin ’hırsızlık’tan sabıkalı I.A. ve M.E. olduğunu belirledi. İşlemlerin ardından polisin cihazı aileye teslim edeceği belirtilirken, şüphelileri yakalama çalışması ise sürüyor.