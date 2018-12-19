Melisa Ercan'dan büyük zafer

ANKARA,(DHA)



2005 doğumlu genç tenisçi Melisa Ercan, junior kategorisinin dünyadaki en önemli turnuvalarından biri olan Orange Bowl\'da şampiyonluğa ulaştı.

Junior tenisinde grand slam organizasyonlarının ardından en prestijli turnuvaların başında gelen Grade A seviyedeki Orange Bowl International Tennis Championship\'te 4 numaralı seribaşı olarak ter döken Melisa Ercan, finalde karşılaştığı Kanadalı Victoria Mboko\'yu 6-3, 6-1 ile mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

128\'lik ana tabloyla oynanan turnuvada finale gelene kadar sırasıyla Aubrey Nisbet\'i 6-1 6-0, Jasmin Makela\'yı 6-2 6-0, Josie Usereau\'yu 6-1 6-1, Katerina Dimitrova\'yı 6-0 6-3, Solana Sierra\'yı 6-4 6-3 ve Violeta Martinez\'i 6-1 6-4 ile saf dışı bırakmayı başaran Melisa, harika performansını set kayıpsız şampiyonlukla taçlandırdı.

Bu yıl 57\'nci kez düzenlenen Orange Bowl, köklü tarihinde her yıl dünya yıldızlarının gençlik dönemlerindeki uğrak adresi olurken erkeklerde Roger Federer, Stefan Edberg, Björn Borg, Andy Roddick, Dominic Thiem; kadınlarda ise Chris Evert, Caroline Wozniacki, Anna Kournikova, Elena Dementieva gibi şampiyonlar çıkardı.

Orange Bowl 2018\'de kupaya uzanan Melisa Ercan, 2018\'deki beşinci tekler zaferine ulaşmış oldu.

(FOTOĞRAFLI)