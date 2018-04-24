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Melisa, ALS hastalığına 'meydan okuyan' arkadaşını kurtarmak isterken boğulmuş (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Artvin’in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşı Ayşe Balcı’yı kurtarmak isterken boğularak ölen Melisa Kazan'ın cenazesi, memleketi Erzurum'un Uzundere ilçesine getirildi

24 Nisan 2018 19:32

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Artvin’in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşı Ayşe Balcı’yı kurtarmak isterken boğularak ölen Melisa Kazan\'ın cenazesi, memleketi Erzurum\'un Uzundere ilçesine getirildi. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğularak yaşamını yitiren Kazan için ilçenin Çağlayan köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Melisa Kazan\'ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Şükrü Kazan da kızının tabutu başında taziyeleri kabul etti. Kazandığı subaylık sınavlarının ardından askeri lisede eğitimine başlayacak olan talihsiz gencin ölüm haberiyle yıkılan arkadaşları ve sevenleri de cenazede gözyaşlarına hâkim olamadı. Kazan, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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