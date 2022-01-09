Melis Sezen'den “Maske Kimsin Sen” açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı “Maske Kimsin Sen” programında jürilik yapan Melis Sezen, " Aldığımız geri dönüşler ve eleştiriler de daha çok yapıcı yönde olduğu için bizde ayrıca mutlu oluyoruz" dedi.

SnobMagazin'e jürisi olduğu programla ilgili konuşan Melis Sezen; "Çok güzel heyecanlı bir program. Rengarenk yarışmacılar ve jüri oldukça keyifli. Eğlenceli bir program oluyor, aldığımız geri dönüşler ve eleştiriler de daha çok yapıcı yönde olduğu için bizde ayrıca mutlu oluyoruz" dedi.

Yer aldığı dizi Sadakatsiz için de açıklama yapan Melis Sezen; "Yılbaşından dolayı kısa bir ara vermiştik. Yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağız" dedi.

Ne olmuştu?

FOX TV'de yayınlanan Maske Kimsin Sen isimli program hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Bazı kişiler "Şamanizme teşvik ediyor" derken, bazıları ise kostümleri ürkütücü bulduğu için programın yayından kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu. RTÜK'ün bu hamlesi sonrası FOX TV ise program yayınını 1 günden 2 güne çıkarmıştı.