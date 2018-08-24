Melis Alphan'dan iletişim öğrencilerine: Gazeteci olmayın

T24

Gazeteci Melis Alphan, iletişim fakültesi öğrencilerine gazeteci olmamaları tavsiyesinde bulundu. Alphan, sözünü dinlemeyenlere de ‘uzmanlaşmalarını’ tavsiye etti.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Alphan, “İletişim fakültelerinde okuyan öğrenciler sorduğunda ‘Bence gazeteci olmayın, meslek bitiyor’ diyorum. Ama laf dinlemeyenlere tavsiyem uzmanlaşmaları. Asla her haberin gazetecisi olmayın, uzmanlaşın” ifadelerini kullandı.

“Uzmanlaşırsanız hem işin daha fazla hakkını verir, böylelikle daha fazla tatmin olursunuz"

Mesleğe Radikal gazetesinde başlayan, daha sonra sırayla Milliyet ile Hürriyet gazetelerinde çalışan ve bir dönem moda eleştirileri yaptığı ‘Ayna’ isimli bir köşesi de bulunan Alphan, paylaşımına şöyle devam etti:

“Uzmanlaşırsanız hem işin daha fazla hakkını verir, böylelikle daha fazla tatmin olursunuz. Hem kaybolmaz, kendi alanında bilinen, tanınan, başvurulan gazeteci olursunuz. Hem de gazeteciliği bırakmak isterseniz, bu uzmanlığı başka işler için kullanabilirsiniz.”

Alphan, yazar Tuna Kiremitçi’nin “Bu uyarıya rağmen vazgeçmeyen olursa ondan esaslı gazeteci çıkar o kesin” yorumu üzerine de “Haha evet:)” cevabını verdi.

Hürriyet’in Doğan Grubu’ndan Demirören Holding’e geçmesinin ardından gazete ile yolları ayrılan ilk isim Melis Alphan olmuştu. Alphan, daha sonra Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı.