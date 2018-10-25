Melis Alphan'dan Canan Karatay'a veganlık tepkisi: Sensin tahıl beyinli

Gazeteci Melis Alphan ve Hürriyet yazarı Ömür Gedik, "Vegan demek tahıl beyinli demek, veganlık hastalıktır" diyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a tepki gösterdi. Alphan, Karatay'a "Sensin tahıl beyinli" derken Gedik, " Tam bir şarlatan" sözleriyle tepki gösterdi

TIKLAYIN-Canan Karatay: Vegan demek tahıl beyinli demek, veganlık hastalıktır

Sıra dışı açıklamalarıyla sık sık gündem olan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tüm hayvansal gıdalardan arınmış beslenme türü olan veganlık konusunda “Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır” demişti.

Gazeteci Alphan, sosyal medya hesabı Twitter'da Karatay'ın sözlerini paylaşarak "Medyanın yarattığı balonlardan biri. Sensin tahıl beyinli" dedi.

Karatay'a bir tepki de Hürriyet yazarı Ömür Gedik'ten geldi. Gedik, sosyal medya hesabından "Yaşam hakkına saygısı ve vicdanı olmayan tam bir şarlatan. Tahıl beyinli dediği veganlar ve koyunlar da ondan daha zeki bence." sözleriyle Karatay'a tepki gösterdi.