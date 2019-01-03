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Medya

Melis Alphan'dan Ahmet Hakan'a: Doğru - yalan yazmış ne fark eder; okuyan kim kaldı o pespaye yazılarını

"Twitter karşıma çıkarmasa, ben unuttum bu adamın varlığını"

03 Ocak 2019 16:21

Eski Hürriyet yazarı Melis Alphan, eski köşe komşusu Ahmet Hakan’a Twitter'dan yüklendi. Alphan, "Doğru yazmış, yalan yazmış ne fark eder? Okuyan kim kaldı ki o pespaye yazılarını?" diye sordu.

Alphan kişisel Twitter hesabından teyit.org'un paylaşımını alıntılayarak Ahmet Hakan'a yüklendi; Hakan'ın köşesine taşıdığı, montaj videoya değindi.

TIKLAYIN: teyit.org: Ahmet Hakan'ın köşesinde değindiği videonun CHP'nin yerel seçim reklamı olduğu doğru değil

Melis Alphan, “Twitter karşıma çıkarmasa, ben unuttum mesela bu adamın varlığını. Doğru yazmış, yalan yazmış ne fark eder? Okuyan kim kaldı ki o pespaye yazılarını?” diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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