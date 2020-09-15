Melinda Gates: Pandemi, toplumumuzda var olan her türlü eşitsizliği daha da büyüttü

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Bill and Melinda Gates Vakfı'nın Eş Başkanı Melinda Gates, varlıklı ülkelerin dünyanın en yoksul ülkelerine Covid-19'un etkilerini aşmaları için yardımcı olmamaları durumunda bu ülkelerin kalkınma sürecinde on yıl geriye gideceğini ifade etti.

The Guardian'a konuşan Gates, Covid-19 pandemisinin her türlü eşitsizliği daha da artırdığını söyledi.

Gates, "Uluslararası toplum olarak başka bir kayıp on yıl yaşayıp yaşamayacağımıza biz karar vereceğiz. Aşı kampanyalarının tekrar başlaması için ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Bir kriz sırasında temel sağlık hizmetlerinin nasıl açık tutulacağını biliyoruz. Ekonomik şoku atlatmak için ne tür politikalar uygulanması gerektiğini biliyoruz. Bunları yapıp yapmamamız siyasi istek ve iş birliğine açıklığa bağlı" dedi.

Covid-19 sonucunda aşırı yoksulluğun yüzde 7 artış gösterdiğine dikkat çeken Gates, dünyanın birçok noktasında HIV ve tüberküloz gibi farklı hastalıklara karşı verilen önlem hizmetlerinin de durdurulduğunu ifade etti.

Gates, "Pandemi, toplumumuzda var olan her türlü eşitsizliği daha da büyüttü; sistematik ırkçılık, cinsiyetçilik ve yoksulluk, hepsi artış gösterdi" dedi.

Northwestern Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmayı paylaşan Melinda Gates, eğer varlıklı ülkeler 2 milyar doz aşı alır ve yoksul ülkelere eşit olarak dağıtmazsa dünya genelinde ölü sayısının iki katına çıkabileceğini ifade etti.