T24 LogoT24 Logo
Spor

Melikgazi Belediyespor-Belediye Plevne Spor: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) -  SALON: Atatürk HAKEMLER: Halil Ateş, İbrahim Cılız MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soyt

20 Ocak 2019 18:58

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) - 
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Halil Ateş, İbrahim Cılız
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Yusuf Afşar, Mustafa Aşçı, Davut Şahin, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Muharrem Polatdemir (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ömer Safa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mehmet E.Polat, Mahmut İğret, Osman Özdemir)
BELEDİYE PLEVNE SPOR: Kaan Bülbül, Sedat Kızgın, Oğuz Akgün, Hakan Topal, Erkan Demirci, Muhammet  Dinçer (Çağrı Yavuz, Burak Yalçın, Mehmet A.Sever, Ahmet M.Güreş, Mert C.Demirci, Ahmet T.Özdemir, Umutcan B.Özdemir, Mert Karatepe)
SETLER: 25-15, 25-13, 25-15
SÜRE: 62 (22, 20, 20)
Türkiye Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 3’üncü Grupta lider durumda bulunan Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor sahasında Tokat temsilcisi Belediye Plevne Spor’u set vermeden mağlup etti.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİ DHAAtatürk HAKEMLER Halil AteşCılız MELİKGAZİ BELEDİYESPOR Yusuf Afşar Mustafa Aşçı DavutMehrali Duman Hasan Sonuç Muharrem Polatdemir AdemDuran KoçyiğitSafa Koçyiğit Alpay Soytürk MehmetPolat MahmutOsman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24