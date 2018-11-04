Melikgazi Belediyespor - Bafra Belediyespor: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Kerimhan Kaynak, Cihan Demir
MELİKGAZİ BELEDİYESPOR: Mustafa Aşçı, Yusuf Afşar, Mehrali Duman, Hasan Sonuç, Mehmet Emin Polat, Davut Şahin (Adem Öztürk, Duran Koçyiğit, Ö.Sefa Koçyiğit, Alpay Soytürk, Mahmut İğret, Osman Özdemir)
BAFRA BELEDİYESPOR: Mert Yılmaz, Yunus Dikmen, Batuhan Ceylan, Erdinç Akbaş, Zafer Ergin, Ali Alihanoğlu (Furkan Kural, Muhammet Türeli, A.Osman Kutlu, Abdulkadir İnce, Furkan Eralp)
SETLER: 25-16, 25-5 , 25-16
SÜRE: 64 dakika (22, 22, 20)
Türkiye 2’nci Erkekler Voleybol Ligi 3’üncü Grup ikinci haftasında Samsun temsilcisi Bafra Belediyespor’u konuk eden Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor, set vermeden 3-0 galip geldi.
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