Melike, at üzerinde ok atmayı öğretiyor

BURSA\'da binicilik hobisini atlı okçuluk yaparak geliştiren Melike Özpınar (18), kendisi gibi biniciliğe meraklı kızlar ve kadınlar için atlı okçuluk kursu açtı. Özpınar, 10 yaşından 25 yaşına kadar yaklaşık 20 öğrenciye Osmanlı İmparatorluğu\'nun en nitelikli savaş sanatlarından biri olan atlı okçuluk eğitimi veriyor.

Bursa\'da çocukluk döneminde dedesiyle ardından da babasıyla beraber at yarışlarına gidip, atları seven ve onlara özel ilgi duymaya başlayan Melike Özpınar, 10 yaşında at binmeye başladı. Daha sonra okçuluğa da ilgi duyan Özpınar, önce yaya okçuluk öğrendi. Ardından atlı okçuluk için Balıkesir, Ankara ve Muğla\'da eğitim alan Özpınar, atlı okçuluğu kızlara ve kadınlara öğretmek için kurs açtı. 10 yaşından 25 yaşına kadar yaklaşık 20 öğrencisi bulunan kursta, öğrenciler, ayrı ayrı binicilik ve okçuluk dersleri alıp ustalaştıktan sonra atlı okçuluk eğitimi alıyorlar.

\'SPOR DEĞİL SANAT\'

Açtığı kurs ve atlı okçuluk hakkında bilgi veren Özpınar, \"Ben atlı okçuluğu spordan çok savaş sanatı olarak görüyorum. Bunu biz size spor olarak göstersek de geçmişte kullanılan bir savaş tekniğidir. Atın üzerinde mızrak, kılıç, kalkan, bunların hepsi bu alana giriyor. Biz daha çok spor olsun diye değil de o duyguyu hissetmek için yapıyoruz\" dedi.

\'ERKEK İŞİ DEDİLER, VAZGEÇMEDİM\'

Atlı okçuluğa ilk başladığında bunun erkeklere uygun bir spor olduğuna dair tepkiler aldığını söyleyen Özpınar, \"Çoğu işte kadınların yapamayacağını düşünüyorlar. Kadınların içerisinde bulunduğu işler giderek artıyor. Yargılar aldım \'yapamazsın, edemezsin\' dediler. \'Kadın işi değil erkek işidir, güç gerektirir\' diye birçok laf duydum. Ama asla bırakmadım. Başarılarım beni onurlandırdı. Çünkü onlara ders vermiş gibi oldum. Kadınlar atlı okçuluğun içinde çok fazla yok. Bu kadar önyargı varken ben biraz da kadınların gücünü göstermek istiyorum\" diye konuştu.

Türkiye\'yi bu alanda yurt dışında temsil etmek istediğini söyleyen Özpınar, \"Birçok yarışa girdim ama benim hedefim Türkiye birincisi olmak ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek. Liseyi bitirdim, üniversiteye hazırlanıyorum. Hedefim Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Derslerimle birlikte at sporunu da götürmeye çalışıyorum\" dedi.

\'BU DUYGU ANLATILAMAZ\'

Kurs öğrencilerinden olan Gamze Yüce (18) ise yaptığı açıklamada \"8 yıldır at biniyorum. Daha sonra atlı okçuluğu öğrendim. Büyük merak sardım ve atlı okçuluğa başladım. Aslında adrenalin meraklılarının başta yapması gereken şey bu olabilir. Bu haz, bu duygu anlatılamaz. Bütün kadınların burada olmasını öneriyorum. Gelsinler ve atlı okçuluğu öğrensinler\" diye konuştu.

