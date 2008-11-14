Melik Gökçek'in kayınpederinin adı parka verildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşinin memleketi Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde, Yüzbaşı Galip Öztürk’ün adının verildiği kordon boyuna yapılan parka, ilçede demircilik yapan ve 4 yıl önce ölen kayınpederi Osman Gülen'in adı verildi. Parkın açılışı yarın yapılacak.

Akçakocalı olan Nevin Gökçek ile evli olan Melih Gökçek, eşinin memleketine belediyenin imkanlarıyla park yaptırdı. Akçakoca Belediyesi’nin, Çuhallı Plajı'nın bulunduğu alanda altyapısını yaptığı parka, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonlarla getirilen banklar, kondisyon aletleri, çöp kutuları, Ankara’nın simgesi olan maket keçiler ve oyun grupları yerleştirildi.

Banklarda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin amblemi bulunurken, kordon boyuna parkın Melih Gökçek tarafından yapıldığını gösteren tabelalar konuldu.



İKİ GİRİŞLİ PARK



Şimdi park yapılan alanda 10 yıl önce oluşturulan kordon boyuna Akçakocalı olan ve kalp krizinden ölen Deniz Yüzbaşı Galip Öztürk’ün adı verilmişti. Kordon boyuna ayrıca Galip Öztürk’ün babası Cemal Öztürk tarafından bir de çeşme yaptırılmıştı. Bugün ise kordon boyunda yapılan yeni parkta bulunan çeşme de yenilendi. Çeşmeye aynı şekilde yüzbaşının adı verildi.

Kordonda oluşturulan yeni parka da Belediye Meclisi'nin kararı ile Melih Gökçek’in ilçede demirci ustası olan ve 4 yıl önce yaşamını yitiren kayınpederi Osman Gülen’in adı verildi. İsim tabelası parkın batı girişine kondu. Bu yeni düzenlemede yüzbaşı Galip Öztürk'ün adı verilen kordon boyunun adı da kaldırıldı.



YARIN AÇILACAK



Osman Gülen Gençlik Parkı, yarın yapılacak açılış için hazırlanırken, yanındaki alanda 1990'lı yıllarda yapılan eski adı ‘Hasan Ağa’ parkı olan alan da yeniden düzenlendi. Yeni yapılan park ile eski Hasan Ağa parkı birleşti.

Gökçek'in kayınpedeninin adı parkın batı girişine konurken, parkın güney girişine de Şehit Yüzbaşı Galip Öztürk Parkı tabelası konuldu. Ancak parkın eski adının daha önce ‘Hasan Ağa’ parkı olması nedeniyle açılışın ardından, yüzbaşının adı kaldırılarak tekrar ‘Hasan Ağa Parkı’ adının verilmesi kararlaştırıldı.

Bu isim değişikliği gören araziyi park için bağışlayan ‘Hasan Ağa'nın yakınları, belediyeye başvurdu. Belediye yetkilileri, isim değişikliğinin bir karışıklık sonucu oluştuğunu, açılış sonrası düzeltileceğini söylediler.



NEVİN HANIM İSTEMEDİ AMA..



Akçakoca Belediye Başkanı AKP'li Nazmi Çiloğlu, Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in babasının adının parka verilmesini istemediğini, telefon açarak yüzbaşının isminin verilmesini istediğini belirterek şöyle konuştu:

“Yüzbaşının babası Akçakocalı ama İstanbul’a göç etmiş. Kendisi deniz subayı olan bir hemşehrimizdi. Kendisi gemide vefat edince, arkadaşları yüzbaşı için bir çeşme yapmışlar. Hatta şehit yazmışlar. Benim geldiğimde böyle ciddi bir anlamda kordon yoktu. Biz o bölgede yeni bir proje geliştirdik. Deniz kumu oraya kadar taşıyordu, onu önlemek için bariyer gibi beton duvar yaptık. Özel taşlarla kordon oluşturduk. Yeşil alan yaptık ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ağaçlandırma dairesinden özel ağaçlar alarak diktik. Depoda kullanılmayan çocuk oyuncaklarını ve oturma gruplarını aldık, oraya koyduk. Yüzbaşı Galip Öztürk’ün düzgün olmayan çeşmesini yıkarak yenisini yaptık. İsmini de orada yaşatıyoruz. Bütün bunlardan sonra belediyemize ekonomik olarak yardım eden, yapılan inşaatlarımıza katkı sağlayanların büyüklerinin isimlerini yaşatıyoruz burada. Biz teklif ettik. Bize yardım ediyorsunuz ‘Melih Bey’in ismini yazalım’ dedik. ‘Kesinlikle yazmayın’ dediler. Hatta biz Melih Bey’in eşinin babasının ismini parkın güney tarafına bakan kısmına yazacaktık. Nevin hanım bize telefon açtı ‘Babamın ismini yazmayın. Orada bir şehit yüzbaşı varmış, onun ismini yazın’ dedi. Parkın girişindeki yere şehit yüzbaşının ismini Nevin Gökçek’in söylemesi üzerine yazdık.”



YÜZBAŞININ ADI PARKTAN DA KALDIRILACAK



Başkan Çiloğlu, yüzbaşının adının bulunduğu parka da ‘Hasan Ağa’ adını verileceğini belirterek, açıklamasına şöyle devam etti:

“Belediye Meclisi'nde o parkın isminin daha önceden Hasan Ağa parkı olduğunu söylediler. Araştırdık, daha önceki meclis oranın adını ‘Hasan Ağa Parkı’ olarak kararlaştırmış. Biz de şimdi şehit yüzbaşının ismini oradan kaldıracağız ve Hasan Ağa Parkı olarak asacağız.”



AÇILIŞTA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI İNCELEDİ



Gökçek’in kayınpederinin adının verildiği parkta yüzbaşının adının sadece bir çeşmede olduğunu iddia eden Çiloğlu, yaklaşık 10 yıl önce kordon boyunun açılışı sırasında çekilen ve eski Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol ve dönemin Anavatan Partili Belediye Başkanı Erol Solak’ın ‘Yüzbaşı Galip Öztürk Kordon Boyu’ yazılı tabelanın önünde çektirdikleri fotoğrafın kendisine gösterilmesi üzerine şu açıklamada bulundu:

“Benim zamanımda kesinlikle böyle bir tabela yoktu. Ayrıca belediyeler ilçede yaşayan önemli kişilerin isimlerini yaşatabilirler. Zaten o bizim hemşehrimiz. Biz geldiğimizde sadece çeşmesi vardı, bu tabelası yoktu. Böyle bir tabela görmedim, evraka da rastlamadım. Benden önceki belediye başkanı arkadaşlarımı aradım, böyle bir evrakın olmadığını söylediler. Yüzbaşı da bizim hemşehrimizdir. Ama şehit değildir. Bana göre her asker şehittir. Onun için çeşmeye ve şu andaki parkta şehit ibaresini kullandım.”



MECLİS KARARI İLE İSİM VERİLDİ



Akçakoca Belediyesi’nin eski başkan yardımcılarından Suat Madenci ise meclis kararı ile yüzbaşının isminin verildiğini belirterek, “Aradan uzun bir zaman geçti ama öyle bir karar çıktı. Zaten meclis kararı olmadan verilemez. Meclis kararı çıkmış ki verilmiş. O zaman müracaat olmuştu, dilekçe verilmişti. Meclise geldi mecliste karar verdi. O zaman bir kordon boyu yapmıştık, öyle bir talep geldi. Meclisten de karar çıktı. Meclis kararı olmadan hiçbir sokağa isim verilemez.”



