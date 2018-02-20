Meliha Nine'den Mehmetçik'e 5 çift yün çorap

Hikmet SEPET/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula ilçesinde, Meliha Çelik (63), sol eli iş göremez durumda olduğu için tek eliyle güçlükle ördüğü 5 çift yün çorabı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere gönderilmek üzere Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun\'a teslim etti.

Kula\'nın kırsal Güvercinlik Mahallesi\'nde yaşayan Meliha Çelik, Afrin\'de terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerler için 5 çift yün çorap ördü. Çelik, sol eli iş göremez durumda olduğu için tek eliyle güçlükle ördüğü çorapları, makamında ziyaret ettiği Kula Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Tosun\'a teslim edip, Afrin\'deki askerlere ulaştırılmasını istedi. El emeği yün çorapları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e destek olmak amacıyla ördüğünü belirten Meliha Çelik, \"Vatan savunmasındaki askerimiz soğukta üşümesinler. Onlar bizim evlatlarımız. Dualarımız onlarla. Allah, hepsinin sağ salim memleketimize dönmesini nasip etsin\" dedi.

\'MEHMETÇİKLERİMİZİN GÖNÜLLERİNİ ISITACAK\'

Çorapları teslim alan Başkan Tosun ise \"Meliha teyzemizin tek eliyle ilmek ilmek ördüğü bu yün çoraplar, Mehmetçiklerimizin gönüllerini de ısıtacak. Meliha teyzemiz gibi yüreği vatan sevgisiyle çarpan bu millet var oldukça, bu devlet de ebediyen var olacaktır. Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda mücadele eden askerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun\" diye konuştu.

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