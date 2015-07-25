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Melih Gökçek'ten Selahattin Demirtaş'a: Eğer başına bir şey gelirse bil ki arkasında paralel yapı var!

Ankara Belediye Başkanı Gökçek: Paralel yapı 30 yıllık dostları Melih Gökçek'i bir seçimde sattı

25 Temmuz 2015 23:39

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a seslenerek "Eğer başına bir şey gelirse, fail kim olursa olsun bil ki arkasında paralel yapı vardır" dedi. 

Gökçek, AKP'ye ilişkin kimi doğru çıkan kritik kulis bilgileri paylaşan Twitter fenomeni Fuat Avni'nin "AVM ve metro gibi kalabalık yerlerde canlı bomba eylemlerinin yapılması 4'lü çete tarafından onaylandı" iddiasına tepki gösterdi. Gökçek, "Eğer bir AVM'de bomba patlarsa tek adres paralel yapı veya onun taşeronlarıdır" dedi. Twitter'dan paylaştığı mesajlarında "30 yıllık dostları Melih Gökçek'i bir seçimde sattılar" diyen Gökçek, "Paralel yapı Demirtaş'ı bir suikastle neden harcamasın" diye sordu. 

Melih Gökçek'in Twitter'dan bugün (25 Haziran 2015) tweetlerin bir kısmı şöyle: 

 

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