Melih Gökçek'ten seks işçilerinin kartvizitlerine tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara sokaklarında üzerlerinde seks işçilerinin telefon numaraları ve temsili fotoğraflarının yer aldığı kartvizitlere tepki göstererek atanlar hakkında etkili bir mücadele başlatacaklarını söyledi. Gökçek, cezaların arttılacağını belirterek "MOBESE kameraları devreye girecek" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara'da yoğunluk olan bölgelerde seks işçileri kartvizitlerini sokağa atıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bunu yapanlara maddi ceza vermenin haricinde herhangi bir yaptırım yok. Kanunlarda bu konuda çok ciddi anlamda değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Arzumuz o ki biz de bunun karşılığında caydırıcı olabilelim. Yakalayıp da vereceğiniz para cezaları onları bu işten caydırmıyor" dedi. Bu konuda ciddi anlamda yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Melih Gökçek, başta Kızılay ve Ulus bölgesi olmak üzere Başkent sokaklarına atılan kartvizitler hakkında vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını dile getirdi.

"MOBESE kameraları devreye girecek"

Uzun zamandır sokaklara cinsel içerikli kartvizitleri atanlarla mücadele ettiklerini vurgulayan Gökçek, suçluların tespitinde de zorluklar yaşandığına dikkat çekti. Melih Gökçek, "Kartları atarken suçüstü yapacaksınız, başka bir şekli yok, ama öyle zannediyorum artık MOBESE kameraları da devreye girecek. Polisle birlikte bu konuda daha ciddi bir mücadele yapma durumu olacak" ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da bu konuda hassas olduğunu belirten Gökçek, şöyle devam etti: "Bundan sonra belediye ve emniyet görevlileri bunlara karşı eskiden olduğundan çok daha fazla mücadele edecek. Önümüzdeki günler içerisinde bu yoğun mücadeleyi göreceksiniz. Temenni ederim ki vazgeçirelim. Tabi her işte caydırıcılık, ceza ile olur. Yani trafik cezalarınız düşükse kimse trafik suçu işlemekten korkmaz ama trafik cezanız yüksekse herkes o suçtan vazgeçer."

"Cezanın katlanarak gitmesi lazım"

Melih Gökçek, cezaların caydırıcılık taşımasının, söz konusu suçu önlemekte önemli olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Geçmişte Ankara'nın her tarafına kaçak hafriyat dökülüyordu. Yetki belediyede değildi. Yakalandığı zaman cezası düşük olduğu, Kabahatlar Kanunu'na göre ceza verildiği için hiçbir caydırıcılığı yoktu. Kişi yakalanıyor, cezasını verip geçiyordu. Çünkü aldığı paranın yanında verdiği ceza çok küçük kalıyordu. Ama şimdi biz özellikle çevre cezalarını ağırlaştırdığımız, 5 bin liradan 48 bin liraya kadar cezalar yazmaya başladığımız için 'bıçakla kesilir gibi' kesildi bu olay. Yani çok ağır cezalar olması lazım. Para cezası verilecekse, her yakalandığında cezanın katlanarak gitmesi lazım. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin gibi. Caydırıcı olması lazım. O ticareti yapan kişinin o işten aldığı parayla, bizim yazdığımız cezayı mukayese ettiğiniz zaman hiç kıymeti harbiyesi yok."

"Ankara'nın doğal bitki örtüsü"

Sosyal medyada gençlerin "Ankara'nın doğal bitki örtüsü" şeklinde esprilerine konu olan cinsel içerikli "fuhuş kartvizitleri" bazı vatandaşlarda rahatsızlık yarattı. Ümmü Gülsüm Karadoğan isimli vatandaş kartlarla ilgili yaşadığı bir olayı ise şöyle anlattı:

"Ulus Rüzgarlı Sokak tarafına giderken bir iki erkek öğrenci dikkatimi çekti. 'Arayalım' diye konuşuyorlardı. Anlattım, 'Çocuğum gitmeyin, etmeyin, günahtır' dedim. Sonra, 'ne kadar azalırsa kardır' diyerek topladım. Bir beyefendi, 'Siz kapalısınız, bunları neden topluyorsunuz' dediğinde, 'daha az kişinin eline geçsin diye düşündüm' dedim."

Kartların aileler için rencide edici olduğunu iddia eden ve ismini açıklamayan emekli polis memuru ise "Düşünün kızınız, eşiniz, çocuklarınızla gidiyorsunuz sokakta. Yere baktığınızda utanıyorsunuz. Eşinize bakmaya utanıyorsunuz. Kamera sistemlerinden bunları kim yapıyorsa çok çabuk tespit edebileceklerini düşünüyorum. Ankara'nın göbeğinde bunların olması gerçekten çok garip. Büyükşehir istese anında çözüm üretebilir" diye konuştu.

Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir lokantada otopark görevlisi olarak çalışan Selim Baran, kartların, yaşları 15-18 arasındaki gençlere para karşılığında dağıttırıldığını ifade ederek "Geliyorlar, ceplerinden atıyorlar. İnsanlar aileleriyle geçemiyor, utanıyorlar. Akşama kadar atıp atıp gidiyorlar. Köprünün üzerine çıkıyor adam, yüzlerce, binlerce aşağıya atıyor. Polis bir kez Selanik Caddesi'nde yakaladı. Çevreyi kirletmekten 70 lira ceza yazıp gönderiyorlarmış" şeklinde konuştu.