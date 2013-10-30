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Melih Gökçek'ten 'Gezi' kitapçığı: Bu son olsun

Melih Gökçek'in kitapçığında 'Mesele ağaç değil' tweeti atan oyuncu Memet Ali Alabora da unutulmamış

30 Ekim 2013 12:52

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kentte gezi olaylarının yol açtığı maddi zararını ortaya koymak için bir kitapçık bastırdı.

Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda bulunan ağaçların kesilmesine karşı bir tepki olarak başlayan, ancak hükümet karşıtı protestolara dönüşerek ülke geneline yayılan gösterilerin en çok düzenlendiği kentlerden biri de Ankara oldu.

Başta Kızılay ve çevresi olmak üzere kent genelinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, çıkan olaylarda 26 yaşındaki işçi Ethem Sarısülük de polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Gezi Parkı olayları boyunca, göstericilere yönelik eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şimdi de kentte yaşanan olayların maddi bilançosunu ortaya koyan bir kitapçık bastırdı.

 

Alabora da unutulmamış

 

Yaşanan olaylarda belediye otobüslerine, duraklara, kaldırımlara, ağaçlara, simit tezgahlarına ve asansörlere verilen zararı fotoğraflarla anlatan kitapçık, Melih Gökçek giriş yazısıyla başlayıp ayrıntılı fotoğraflarla devam ediyor.

Kitapta belediyeye ait araçların ve çevreye verilen zararın madde madde hesabı yapılarak anlatılıyor.
Gezi olaylarını destekleyenler için sık sık 'Gezi Zekalılar' ifadesini kullanan, Gökçek olayların toplam zararını da yine kitapçığa eklettirmiş.

Kitapçıkta Gezi olaylarının başlangıcında atılan Memet Ali Alabora'nın 'tweet'ine de gönderme yapılıyor.

Gezi Eylemine destek veren CHP'li vekillere de kitap ta yer verildi. “Örnek olması gereken vekilin polise ağıza alınmayacak küfürler etmesi yakışmadı” şeklinde not düşülen fotoğrafta eylemlere katılan CHP'li vekiller görülüyor.

 

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