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Melih Gökçek'ten gazetecilere: Özgür olmasanız sizi yürütürler mi?

Gökçek: Bak ne güzel yürüyorsunuz, özgür olmasanız sizi yürütürler mi? Yollar yürümekle aşınmaz, taşkınlık yok. Tamam mı?

11 Ocak 2016 18:46

“Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamıyoruz” eylemi yapan gazetecileri eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Bak ne güzel yürüyorsunuz, özgür olmasanız sizi yürütürler mi? Yollar yürümekle aşınmaz, taşkınlık yok. Tamam mı?” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS) ve Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Disk Basın-İş) üyesi gazeteciler, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle, İstiklal Caddesi'nde 'Gazeteciler Gününü Kutlamıyoruz' diyerek eylem yaptı. Eylemde, Silivri Cezaevinde tutuklu Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün yazdığı mektup da okundu.  Mektubu Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar okudu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yürüyüşle ilgili olarak “Bak ne güzel yürüyorsunuz, özgür olmasanız sizi yürütürler mi? Yollar yürümekle aşınmaz, taşkınlık yok. Tamam mı?” dedi.

 

 

 

 

 

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