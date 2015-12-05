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Melih Gökçek'ten Fırat Aydınus'a Bu adamın hakemliği bırakması lazım

Melih Gökçek, Osmanlıspor'un sahasında 1-0 kaybettiği Kasımpaşa maçının ardından hakem Fırat Aydınus'a tepki gösterdi

05 Aralık 2015 19:20

Aynı zamanda Osmanlıspor Kulübü Onursal Başkanı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldukları mücadelenin hakemi Fırat Aydınus'a sert tepki gösterdi. Melih Gökçek, Osmanlıspor'un sahasında 1-0 kaybettiği Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem faciasının yaşandığını iddia etti Gökçek, "Bu adamın hakemliği bırakması lazım. Hakem makem değil bu adam, bunu bu kadar açıkça söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı aynı zamanda televizyondan da seyrettiğine belirten Osmanlıspor Kulübü Onursal Başkanı Gökçek, "Serdar Deliktaş'a sarı kart gösterebilirdi. Kesinlikle kırmızı kart yok, olmaz böyle bir şey. Onun arkasından bir de faul icat ederek, gol attırdı. Arkasından penaltı oldu, vermedi. Aleni eline değdi, kaç defa seyrettik. Üç tane olay. Bir olay böyle katledilir. Bu hakemin ben bunu kasıtlı yaptığına inanıyorum. Bu adamın hakemliği bırakması lazım. Hakem makem değil bu adam, bunu bu kadar açıkça söylüyorum" ifadelerini kullandı.

 

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