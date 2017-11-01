"Melih Gökçek'le ilgili karar 2015'te verildi"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle 23 yıl yaptığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melih Gökçek’le ilgili kararın 2015 yılının başlarında alındığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP’nin ilgili organlarına 2019'a Gökçek’le girilmeyeceğini söylediği belirtildi.

Hürriyet'ten Deniz Gürel'in haberine göre, AKP'li bir isim, istifa sürecini şu ifadelerde anlattı:

"Bu süreç kamuoyu gibi Melih Gökçek ve çevresi için de beklenmiyordu. Ancak bu kararın geçmişi 2015 yılı başlarına dayanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partimizin ilgili organlarına 2019'a Melih Gökçek'le girilmeyeceğini söylemişti. 2017 Mayıs'ında AK Parti'ye dönüş yaptığında isim vermese de yük olan belediye başkanlarıyla yolu ayıracağını söyledi. Temmuz başında ise Melih Gökçek'le ilgili istifa sürecinin başladığını Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı'ya bildirdi. 'Değişim için hazırlıklarınızı yapın' talimatını verdi. Kamuoyunun Ekim ayında haberinin olduğu ve 28 Ekim'de istifayla son bulan Gökçek'in istifa süreci böyle başladı."

Öte yandan Gökçek'in AKP'de görev almamasını isteyen bir grubun olduğu, buna Erdoğan'ın karar vereceği bildirildi.

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